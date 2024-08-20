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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲涉弊「3筆假帳紀錄」曝光！　2人申報時間有詭

檢調大舉搜索台玻大樓木可等單位，帶走多箱證物分析相關金流。

▲檢調大舉搜索台玻大樓木可等單位，帶走多箱證物分析相關金流。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲總統大選期間的政治獻金申報涉報假帳，檢調已約談相關涉案人正積極偵辦中。本刊取得監察院政治獻金申報系統後台紀錄，尼奧、時樂共3筆涉虛報的政治獻金支出帳目，登錄資料的異動人員是由柯營委託的會計師端木正，以及他所找來協助輸入資料的工商登記業者陳韋瑄，詭異的是，這2人在系統輸入資料的時間卻都在監院申報截止之後，檢調正追查背後是否為本人所填或有藏鏡人指使。

本刊調查，監察院在總統大選政治獻金申報系統共提供民眾黨6個登入權限，不過，民眾黨只用了4個，其中包括權限最高、可登錄及查帳的柯文哲，另外還包括李文娟、競總會計何璦廷、端木正及他找來輸入資料的工商登記業者陳韋瑄。

監察院政治獻金申報系統提供差額調節功能，檢調懷疑端木正擅自作帳恐另有共犯，正全力調查中。（翻攝監察院官網）

▲監察院政治獻金申報系統提供差額調節功能，檢調懷疑端木正擅自作帳恐另有共犯，正全力調查中。

根據本刊取得柯營的監院後台申報紀錄，去年12月20日尼奧遭虛報支出216萬4311元，是由端木正在今年6月29日登入異動，至於尼奧、時樂分別遭虛報今年1月15日的200萬元，及去年12月20日的500萬元，異動人員在後台皆顯示是陳韋瑄所填入，時間分別是今年4月17日及5月29日。

李文娟（圖）是柯文哲的高中同學李文宗妹妹，負責柯營財務收支及擔任木可公司負責人，訊後遭檢方諭知150萬元交保。

▲李文娟（圖）是柯文哲的高中同學李文宗妹妹，負責柯營財務收支及擔任木可公司負責人，訊後遭檢方諭知150萬元交保。

本刊進一步比對發現，柯的政治獻金支付給尼奧、時樂的紀錄各有8筆及4筆，但尼奧、時樂共3筆涉虛報的政治獻金支出帳目，都在法定申報截止日、今年4月15日之後才異動，其餘的支出異動時間都在今年3月29日。

柯營會計何璦廷（圖）涉嫌作假帳，訊後遭檢方以50萬元交保。

▲柯營會計何璦廷（圖）涉嫌作假帳，訊後遭檢方以50萬元交保。

儘管柯營從監院後台紀錄認定，這次的假帳風波關鍵在受委任的會計師事務所出錯，但根據監院申報系統操作手冊規定，監院申報系統必須持自然人憑證才能登入，政治獻金專戶擬參選人（柯文哲）、助理、會計師的後台權限各有不同，擬參選人本人的卡片權限有全部功能，助理僅可執行部分功能，會計師則有全部查詢（唯讀）功能；對此，柯營雖稱，因委任端木正處理帳務，所以有開監院申報登錄的權限給端木正及陳韋瑄，不過，檢調正比對相關資料及證人口供，以釐清這些涉虛報的申報異動是否真為端木正及陳韋瑄所為，或背後受人指示、代填。

根據監察院後台系統顯示，端木正在今年6月間輸入柯營支出尼奧公司的216萬元涉作假帳。陳韋瑄在今年4月及5月輸入尼奧、時樂帳目涉假。（讀者提供）

▲根據監察院後台系統顯示，端木正在今年6月間輸入柯營支出尼奧公司的216萬元涉作假帳。陳韋瑄在今年4月及5月輸入尼奧、時樂帳目涉假。

諷刺的是，2022年九合一大選，時任民眾黨發言人、桃園楊梅區市議員參選人張清俊發現政治獻金申報系統費時，雖然監院開設線上教學課程，解說申報流程、捐贈限制及注意事項，但仍有問題，張不但開記者會提醒修正，監院後來還發新聞稿感謝，沒想到如今竟是同黨黨主席的政治獻金專戶爆出假帳風暴。


更多鏡週刊報導
【封面故事】監院退件4個月喬不攏釀弊　柯文哲身陷貪瀆風暴
【柯文哲涉弊加劇2】揭報帳4人組荒謬轉包內幕　血汗打工仔只領2萬竟包辦20萬筆收支
【柯文哲涉弊加劇3】柯委任端木正關鍵合約曝光　攬5大業務涉球員兼裁判釀弊

 
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