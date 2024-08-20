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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平消失21天露面會蘇林　央視快報反常播遠距畫面引議論

▲▼習近平8月19日會見越共新任總書記蘇林。（圖／路透社）

▲習近平8月19日會見越共新任總書記蘇林。（圖／路透社，下同）

文／中央社

21天未公開露面、傳言不斷的中共總書記習近平，19日上午在北京以軍禮歡迎越共總書記蘇林，備受矚目。但官媒新華社、央視直到傍晚近6時才發布他的近距影像，期間一度引發議論。畫面中，習近平氣色大致如常，但白髮稍多，步伐則略顯拖沓。

以往，若有重要外賓到訪中國，且由習近平出席軍禮歡迎儀式或會談，以及習近平前往外國出席重要會議或接受軍禮歡迎儀式，央視都會在短時間內播出快報，且都有習近平的近距離特寫。但央視19日在快報及下午3時前各節新聞中，卻一反常態地只播出習近平的遠距離特寫。

直到下午3時過後，央視播出的習近平與蘇林會談畫面中，終於播出了兩人各數秒鐘的特寫，算是央視在這場會見中，首度播出的習近平近距離特寫。

除央視外，新華社、人民日報等中國官媒，19日白天也沒有立即發布習近平歡迎蘇林的照片。這樣的操作，除了在各大社群平台、特別是X平台上議論紛紛，連部分中國國內民眾也有所議論。

在中國媒體19日白天僅播出習近平遠距離特寫下，隨行的越南電子媒體則快速播出了習近平的近距離鏡頭，立刻吸引各界的注意，一度成為外界一窺習近平狀態的唯一窗口。而諸如路透社等國際媒體，也發布了兩人近距離的照片。

▲▼習近平8月19日會見越共新任總書記蘇林。（圖／路透社）

直到傍晚近6時，新華社才一舉發布了9張習近平以軍禮歡迎蘇林，以及雙方舉行會談的相關照片，內含遠距離場景及近距離特寫，之後遂被中國各大媒體及網路平台陸續採用。而央視新聞也終於在傍晚6時，播出了習近平和蘇林的相關近距離特寫畫面，並在隨後的新聞聯播以頭條大篇幅報導。但距新聞發生已有近8小時。

綜合越南通訊社及央視影像，蘇林夫婦的座車駛入北京人民大會堂前，兩人下車與習近平、彭麗媛夫婦握手致意，習、蘇二人並向對方的陪同官員握手，都能近距離看到習近平的神態。從畫面中看去，習近平除左側白髮稍多外，氣色與以往並無太大不同。

隨後，習近平、蘇林一同走上觀禮台聆聽兩國國歌，並在演奏完畢後一同步行檢閱共軍儀隊。這時，部分人士認為習近平氣色上雖與以往沒有太大差異，但步伐略顯有些拖沓。不過，也有人指習近平近年來走路一直顯得有些略顯拖沓，19日的狀態也大致符合。

▲▼習近平8月19日會見越共新任總書記蘇林。（圖／路透社）

▲▼習近平8月19日會見越共新任總書記蘇林。（圖／路透社）

習近平自7月29日在北京會見東帝汶總統霍塔（José Ramos-Horta）及義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）後，直到19日會見蘇林之前未曾公開露面，時間長達21天。雖然這一期間屬中共例行的北戴河暑休，但相關傳言不減反增，引起外界議論。

因此，習近平與蘇林19日的會見，格外受到關注。外界普遍認為，這一場合是外界檢視習近平各方面狀態，乃至於相關傳言能否就此平息的指標。

 
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