台中私幼「8大酷刑」虐童爆案外案！竟7師涉入　市府震怒開鍘

記者柯沛辰／綜合報導

台中市烏日區道町森私立幼兒園驚爆教師用「8大酷刑」虐童，包括膠帶封嘴、綑綁雙手、鈴鼓打臉敲頭、抱摔撞椅、課堂上孤立、學狗吃飯、逼在廁所旁用餐、關進小黑屋或廁所等。台中市教育局6度率隊調查後，除了重罰教保員24萬元，勒令4年內不得再教保機構任職，還另外發現6名教保員也疑涉不當對待，因此勒令幼兒園9月1日起停辦1年，並持續查辦、絕不寬貸。

8名受害家長2日在市議員張家銨、江肇國及人本教育基金會陪同下召開記者會，指控幼兒園教師用「8大酷刑」虐待幼童，還恐嚇孩子會被魔鬼纏身、威脅回家不能向家長亂講話，導致孩子恐懼上廁所，直到其中一名家長發現小班女兒身上有傷，調監視器才發現連環施虐，整個班孩子都受害。

其中一段監視器顯示，一名男童坐在椅子上，不料一名老師突然走過來，無預警抓起男童往左甩，還打到另一名正拉椅子準備坐下的女童，導致2名孩童都受傷。事實上，早在去年幼兒園就傳出老師施虐，不料接獲家長反映後，園方沒有通報教育局，而是打算私自解雇教師平息。

▲台中市烏日區道町森私立幼兒園爆出幼生集體受虐，負責人電話中回覆記者「沒什麼好說的」。（圖／民眾提供）

家長痛哭失聲表示，有其他家長在班群裡提到孩子出現夜哭、暴怒、怕黑、拒學等情況，沒想到引起共鳴，後來進一步釐清，才發現班上竟有至少6名以上孩子疑似遭受虐待。更可惡的是，事後園方竟寄存證信函給保留證據、翻拍監視器的家長。

台中市教育局表示，7月29日當天獲報後，立即到園稽查、暫停涉案教師職務，並啟動專案調查，經6度率隊釐清、調閱全園監視器，認定該名教保員不當管教及體罰多名幼生，包括鈴鼓敲打幼兒頭及背部、用力拉扯床墊、強抱拖行、按壓頭部吃飯、關廁所等。

教育局指出，該名教保員違反教保服務人員條例第33條規定並屬情節重大，除裁罰該員24萬元，更祭出「消極資格」管制，該員4年內不得於教保服務機構任職。另外，經擴大查訪100多名在園及離園幼生家長，並調閱全園監視器後，發現另有6名教保員也疑涉不當對待，已啟動另案調查，積極偵辦中。

教育局指出，由於該幼兒園未善盡督管職責，損害幼生權益情節重大，教育局考量幼生就讀環境安全，決定加重裁處，勒令該園自9月1日起停辦1年，並依法公告教保服務機名稱及負責人姓名。至於幼兒園是否涉及包庇等情事，教育局也將徹查到底、依法嚴辦。