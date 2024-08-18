三重客運衝分隔島女乘客受傷　司機酒測值0.14「昨晚有喝」

記者陳以昇／新北報導

新北市三重客運一名司機載客行駛在蘆洲區集賢路時，失控衝上中央分隔島，造成自己及一名女乘客輕傷送醫，事後司機酒測值0.14mg/L，他表示自己昨晚有飲酒，但今天出車前酒測值為0，上班過程中沒有飲用含酒精飲料，警方對於司機說法持保留態度，但駕駛公共交通工具酒後肇事，將報請檢察官裁示是否依公共危險罪送辦；另外，女乘客若提告，另依業務過失傷害罪送辦。

▲蘆洲區三重客運車禍，司機驗出酒測值.014mg/L 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，18日中午12時許，43歲張姓男子駕駛三重客運公車行駛在蘆洲區集賢路時，公車突然失控衝上中央分隔島，攔腰撞斷路樹，公車前擋風玻璃也撞裂成蜘蛛網狀，車內68歲余姓女乘客輕微挫傷，2人被送往市立三重醫院無大礙。

事後司機張男酒測值為0.14mg/L，他表示昨晚確實有飲酒，但今天上班在公車總站出車前酒測值為0，上班過程中沒有飲用含酒精飲料，事發當時不明原因一陣暈眩，才會失控衝上中央分隔島，警方對於張姓司機說法持保留態度。

由於張男酒測值未達0.15mg/L以上，沒有行政及刑事裁罰，但張男駕駛公共交通工具酒後肇事，將報請檢察官裁示，是否依公共危險罪送辦，另女乘客若提告，另依業務過失傷害罪送辦。

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