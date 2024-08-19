　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭鬧區小貨車與康復巴士相撞！波及2車3人受傷　驚悚瞬間曝

記者游芳男／宜蘭報導

今（19）日上午10時許，宜蘭市蘭城新月百貨前五叉路口發生嚴重的四車連環撞車禍。一輛南往北行駛的小貨車與復康巴士側撞，因撞擊力道強烈，復康巴士又撞分隔島而車頭全毀，司機受傷送醫。小貨車則衝向新月百貨前舊城南路的對向車道，再與兩輛車發生對撞與擦撞，貨車司機亦受傷。此外，現場油汙四溢，導致一名騎機車的婦人受傷送醫。警方已排除酒駕的可能，肇事原因仍在調查中。

▲▼小貨車與復康巴士先側撞（上圖）後，小貨車衝進對向車道，再與兩輛車發生對撞與擦撞，這起車禍釀三傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲小貨車與復康巴士先側撞（上圖）後，小貨車衝進對向車道，再與兩輛車發生對撞與擦撞，這起車禍釀三傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼小貨車與復康巴士先側撞（上圖）後，小貨車衝進對向車道，再與兩輛車發生對撞與擦撞，這起車禍釀三傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼小貨車與復康巴士先側撞（上圖）後，小貨車衝進對向車道，再與兩輛車發生對撞與擦撞，這起車禍釀三傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

事故發生在今日上午10點12分，地點位於熱鬧的宜蘭市蘭城新月百貨前五叉路口，這裡設有科技執法。車禍現場一片混亂，車損零件散落一地，藍色小貨車的油箱破裂，油汙流到路面，散發出刺鼻的油味。警方到場後立即封鎖現場，並鋪上木屑，以避免其他用路人受傷。

▲▼小貨車與復康巴士先側撞（上圖）後，小貨車衝進對向車道，再與兩輛車發生對撞與擦撞，這起車禍釀三傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼小貨車與復康巴士先側撞（上圖）後，小貨車衝進對向車道，再與兩輛車發生對撞與擦撞，這起車禍釀三傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

事發後，網友在臉書上紛紛留言，表達對此事的關注與疑惑。有人留言說「撞的好嚴重」、「科技執法路口還不減速」、「怎會四台車撞在一起」、「五叉路口車很多」、「應該是左轉車撞直行車，再波及其他兩輛」。

警方初步調查了解，小貨車在中山路3段往北行駛時，打算在路口左轉進入舊城南路，卻與往南直行的復康巴士側撞。復康巴士因撞擊而向右偏移，撞上舊城南路的分隔島，而小貨車則衝進舊城南路的對向車道。當時，舊城南路有兩輛車正在等紅燈，由於閃避不及，一輛自小客車遭對撞，車頭毀損，後退數十公尺；另一輛貨車則被擦撞，幸好兩車司機無傷。這起車禍共造成三人受傷送醫，包括兩名司機和一名騎車婦人。警方已排除酒駕的可能，肇事原因仍在調查中。

ET快訊
快訊／28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

快訊／市議員點名奧運轉播空手套白狼　愛爾達怒「最大汙辱」提告

PTT帳號被盜「爆料李孟諺外遇」　台中警受理：介入偵辦

快訊／嘉義畜牧場嚴重火警！「整片建築陷火海」烈焰照亮夜空

男子福寶蚵道挖蛤蠣「沉入水中」　消防、海巡搜尋到天黑

快訊／苗栗28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

彰化大火吞噬溫室工寮　百萬鹿角蕨燒沒了…剩下黑灰

25歲女離家失聯「中國科大墜樓亡」　家屬急打電話...卻是警察接起

快訊／中國科大驚傳墜樓　25歲女無呼吸心跳

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

疑遭虐存活機率僅2% 女嬰命危...結紮母只生1個

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

快訊／市議員點名奧運轉播空手套白狼　愛爾達怒「最大汙辱」提告

PTT帳號被盜「爆料李孟諺外遇」　台中警受理：介入偵辦

快訊／嘉義畜牧場嚴重火警！「整片建築陷火海」烈焰照亮夜空

男子福寶蚵道挖蛤蠣「沉入水中」　消防、海巡搜尋到天黑

快訊／苗栗28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

彰化大火吞噬溫室工寮　百萬鹿角蕨燒沒了…剩下黑灰

25歲女離家失聯「中國科大墜樓亡」　家屬急打電話...卻是警察接起

快訊／中國科大驚傳墜樓　25歲女無呼吸心跳

央行穩房市找「全體銀行」喝咖啡　警告不動產放款做太多

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

2024桃園閩南語說故事比賽即起受理報名　新增銀髮組參賽

嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

中原大學攜手木匠的家　室設系師生合力改善社區環境

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

25歲女中國科大墜樓亡　家屬狂call卻是警察接起

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

即／嘉義畜牧場嚴重火警！整片建築陷火海

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

彰化大火吞溫室　鹿角蕨燒沒了

即／7越南女大生酒店下海兼差！校園遍佈北部3縣市

被點名轉播空手套白狼　愛爾達要告了

即／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛無呼吸心跳

即／苗栗7歲女童獨自在家15F墜下亡

即／高虹安貪污北檢提上訴　建請不要給王郁文緩刑

雙球快掉出！台中2女跑進百年名店開打

台中大貨車超載2噸　撞爛紅綠燈畫面曝

更多熱門

相關新聞

宜蘭休旅車衝對向「擦撞一排車」　翻滾側躺路中

宜蘭休旅車衝對向「擦撞一排車」　翻滾側躺路中

宜蘭縣羅東鎮中正南路，昨（17）日上午5時許發生一起自撞事故，一輛黑色休旅行經事發地點時，突然衝向對向擦撞停放在路旁的轎車及多輛機車，當場翻覆側躺在路中，20歲黃姓駕駛頭部腦震盪、張姓乘客四肢擦傷，幸好未波及路人，而車禍當時監視器畫面也曝光。

連2天搖到全台有感　住宅地震險最新投保率出爐

連2天搖到全台有感　住宅地震險最新投保率出爐

詐團男得手400萬還性侵少女　檢起訴求重判22年

詐團男得手400萬還性侵少女　檢起訴求重判22年

5.7地震「台北超有感」　氣象署曝原因：震波盆地振盪+高樓效應

5.7地震「台北超有感」　氣象署曝原因：震波盆地振盪+高樓效應

台灣規模5.7地震「大陸也有感」！秒登微博熱搜

台灣規模5.7地震「大陸也有感」！秒登微博熱搜

關鍵字：

宜蘭蘭城新月百貨五叉路口四車連環撞車禍三傷

讀者迴響

熱門新聞

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

25歲女中國科大墜樓亡　家屬狂call卻是警察接起

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

即／嘉義畜牧場嚴重火警！整片建築陷火海

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

財長開金口！明年綜所稅免稅門檻曝光　單身年賺62.6萬不必繳

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

彰化大火吞溫室　鹿角蕨燒沒了

即／7越南女大生酒店下海兼差！校園遍佈北部3縣市

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」道歉

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

被點名轉播空手套白狼　愛爾達要告了

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面