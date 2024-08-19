宜蘭鬧區小貨車與康復巴士相撞！波及2車3人受傷　驚悚瞬間曝

記者游芳男／宜蘭報導

今（19）日上午10時許，宜蘭市蘭城新月百貨前五叉路口發生嚴重的四車連環撞車禍。一輛南往北行駛的小貨車與復康巴士側撞，因撞擊力道強烈，復康巴士又撞分隔島而車頭全毀，司機受傷送醫。小貨車則衝向新月百貨前舊城南路的對向車道，再與兩輛車發生對撞與擦撞，貨車司機亦受傷。此外，現場油汙四溢，導致一名騎機車的婦人受傷送醫。警方已排除酒駕的可能，肇事原因仍在調查中。

▲小貨車與復康巴士先側撞（上圖）後，小貨車衝進對向車道，再與兩輛車發生對撞與擦撞，這起車禍釀三傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

事故發生在今日上午10點12分，地點位於熱鬧的宜蘭市蘭城新月百貨前五叉路口，這裡設有科技執法。車禍現場一片混亂，車損零件散落一地，藍色小貨車的油箱破裂，油汙流到路面，散發出刺鼻的油味。警方到場後立即封鎖現場，並鋪上木屑，以避免其他用路人受傷。

事發後，網友在臉書上紛紛留言，表達對此事的關注與疑惑。有人留言說「撞的好嚴重」、「科技執法路口還不減速」、「怎會四台車撞在一起」、「五叉路口車很多」、「應該是左轉車撞直行車，再波及其他兩輛」。

警方初步調查了解，小貨車在中山路3段往北行駛時，打算在路口左轉進入舊城南路，卻與往南直行的復康巴士側撞。復康巴士因撞擊而向右偏移，撞上舊城南路的分隔島，而小貨車則衝進舊城南路的對向車道。當時，舊城南路有兩輛車正在等紅燈，由於閃避不及，一輛自小客車遭對撞，車頭毀損，後退數十公尺；另一輛貨車則被擦撞，幸好兩車司機無傷。這起車禍共造成三人受傷送醫，包括兩名司機和一名騎車婦人。警方已排除酒駕的可能，肇事原因仍在調查中。