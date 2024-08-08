陸「自動駕駛晶片第一股」港股上市　每股28港元...總部設在武漢

▲大陸「自動駕駛晶片第一股」黑芝麻智能於港股上市。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

黑芝麻智能科技有限公司今（8）日正式在香港交易所主板掛牌上市，每股以28港元定價。據了解，黑芝麻智能成立於2016年，目標成為大陸本土智能汽車計算芯片（晶片，下同）引領者，推動自動駕駛產業的發展，這次在港股上市代表大陸自動駕駛晶片領域競逐全球市場開啟新篇章。

▲黑芝麻智能創辦人單記章和總裁劉衛紅赴港交所敲鐘。（圖／翻攝微博）

《中新經緯》報導，香港特別行政區財政司司長陳茂波等重要嘉賓出席上市儀式，與黑芝麻智能創始人兼首席執行官單記章、聯合創始人兼總裁劉衛紅帶領的公司核心創始團隊一起，共同見證屬於智能汽車計算芯片的歷史性時刻。

單記章在致詞時強調，黑芝麻智能成功上市標誌著全新的開始，站上新的起點，未來將積極擁抱全球自動駕駛行業快速發展帶來的廣闊市場機遇。

▲黑芝麻智能創辦人兼CEO單記章。（圖／翻攝微博）

黑芝麻智能科技有限公司集團總部設在武漢東湖生態旅遊風景區，是一間包括車規級智能汽車計算晶片及基於晶片的解決方案供應商。黑芝麻智能於2016年成立，長期投入研發智能汽車SoC，在技術及產品方面不斷實現同類首創的里程碑，期待替客戶與合作夥伴提供高性能、高穩定性、高可靠性和高安全性的智能駕駛計算基座，推動自動駕駛產業的高速發展。