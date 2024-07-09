月子中心的愛馬仕！「聖貝拉」衝港股上市　三年虧超35億元

▲SAINT BELLA INC聖貝拉。（圖／翻攝自微博）



記者廖翊慈／綜合報導

中國最大的綜合家庭護理品牌集團SAINT BELLA INC（以下稱為「聖貝拉」）近日向港交所遞交上市申請。招股書指出，繼「月子中心第一股」愛帝宮（0286.HK）之後，又有月子中心衝刺港股上市。

據《澎湃新聞》報導，聖貝拉以2023年收入計算，公司是中國最大的綜合家庭護理品牌集團，以2023年超高端月子中心產生的收入計，公司為最大的產後護理及修復集團，以2021年至2023年收入增長率計，公司是成長最快的規模化產後護理及修復集團。

聖貝拉有三大業務線，包括月子中心（包括產後護理服務及產後修復服務）、家庭護理服務及女性健康功能性食品，其中月子中心近三年均貢獻了80%以上的收入。官網資料顯示，戚薇、唐藝昕、麥迪娜、李艾等女明星皆是聖貝拉的客戶。

▲聖貝拉的業務組成。（圖／翻攝自澎湃新聞）

根據弗若斯特沙利文報告，2018年至2023年間，中國內地月子中心產業的市場規模複合年增長率為22.7%。其中超高階及高階板塊預計成長最快，2024年至2030年的市場規模預計分別以31.5%及29.9%的複合年增長率成長。此外，中國內地產後護理板塊的滲透率由2018年的6.9%大幅上升至2023年的16.2%，其中月子中心的滲透率由2018年1.0%上升至2023年的5.5%，而韓國及台灣的產後護理服務滲透率高達約60%。

招股書顯示，其月子中心主要設於高級飯店，也有部分聖貝拉中心設於獨幢別墅。在聖貝拉、Bella Isla及小貝拉品牌名下擁有59家高端月子中心，包括47家自有中心及12家管理中心，已涵蓋中國18個一二線城市。根據弗若斯特沙利文報告，2023年公司擁有中國最大的高端月子中心網路。

▲聖貝拉部分財務數據。（圖／翻攝自澎湃新聞）

招股書揭露的月子中心營運數據顯示，2021年至2023年，聖貝拉品牌月子中心每間產後護理服務房每晚的平均合約價值分別為6726元、6740元、6887元，（人民幣，下同，約台幣3萬元、3.1萬元）小貝拉分別為2975元、3328元、3478元（約台幣1.3萬元、1.5萬元）。由於費用較高，聖貝拉也被稱為「月子中心的愛馬仕」。

招股書指出，2021年至2023年，聖貝拉收入持續成長，分別為2.59億元、4.72億元、5.6億元，但同期虧損波動較大，分別為1.22億元、4.12億元及2.39億元。按此計算，聖貝拉三年累計虧損7.73億元（約台幣35億元）。

▲聖貝拉的部分價目表。（圖／翻攝自微博）

聖貝拉表示，公司在營業紀錄期間曾出現淨虧損，主要是因為向投資者發行的金融工具公允價值虧損。經調整後，2021年及2022年，聖貝拉虧損2986.8萬元及4462.8萬元，2023年扭虧為盈至2077.2萬元。

聖貝拉說道，具體到月子中心業務，2021年至2023年，月子中心收入分別為2.33億元、4.07億元和4.68億元，佔總營收比例分別為90.2%、86.4%和83.5%，月子中心的毛利率有一定波動，但基本上在30%左右，其中2023年達到34.1%。

報導指出，2017年，向華創立聖貝拉，2017年11月，聖貝拉在杭州開設首家聖貝拉月子中心， 2019年7月又推出小貝拉品牌的月子中心，面向年輕一代。此前，聖貝拉曾獲得騰訊、中國人壽、香港知名地產公司太古地產、新鴻基以及高榕資本等方面的投資。IPO前，向華透過Primecare BVI及Xiang SPV合計持股42.4%，騰訊持股11.6%。

▲聖貝拉深受不少名人喜愛。（圖／翻攝自微博，上同）

據創辦人向華描述，聖貝拉的經營思維是像做奢侈品一樣經營月子中心，一是在選址上，借頂奢酒店的「勢」，二是在服務上，啟用專業的醫護人員，替代月嫂。

聖貝拉在風險因素中提到，據弗若斯特沙利文報告，近年來中國新生兒數量顯著下降，若中國出生率持續下降，中國家庭護理行業的市場規模可能不會按當前預期的速度增長，或根本不會成長，此外，在經濟衰退期間，消費者的消費習慣可能會受到不利影響，未來經濟前景的不確定因素可能影響消費者的消費習慣。

文末提及，從現有業務來看，聖貝拉已經涉足月子中心以外的業務，其中女性健康功能食品2023年毛利2981.2萬元，毛利率達到63.3%，遠高於月子中心30%左右的毛利率。從港股IPO募資計畫來看，除了開設或收購更多月子中心，聖貝拉還在佈局養老護理、新零售、產後修復服務等新業務。