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社會 社會焦點 保障人權

狠殺「矮子賢」看他斷氣！兩度回娛樂城裝沒事　家人斥3煞沒人性

▲宋嫌三人被移送羈押禁見 。（圖／資料照）

▲宋嫌3人被移送羈押禁見。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東恆春綽號「矮子賢」周姓男子因債務糾紛遭尤姓叔姪及宋姓男子3人殺害棄屍，3嫌已依殺人罪嫌羈押禁見；而3嫌預謀殺人、棄屍後2度回到周經營的娛樂城製造不在場證明，手法相當狡詐，讓家屬痛斥簡直沒有人性。

▲宋嫌三人被移送羈押禁見 。（圖／資料照）

恆春一名綽號「矮子賢」的周姓男子，14日晚間接獲欠債50萬的宋姓男子電話，到恆春鎮得合地區見面，商討還債情事。周到場後，宋男以車故障為由要周男下車幫忙查看，周下車查看同時，由欠債150萬元的尤男會同尤的姪子拿麻繩勒住其脖子，尤男再拿出預藏番刀猛砍周男腹部，導致周男傷重倒地，再以膠帶綑住手部及嘴巴，以防止他喊叫及逃跑，看到他沒有氣息後決定棄屍。

事後3人開著周男的車，載著遺體尋找地點棄屍，途中先將車牌棄置在滿州鄉長樂村山區，再把遺體丟在滿州鄉里德山區，之後把周的車子棄置在距離事發地10多公里外的牡丹鄉偏僻山區。

棄屍後，宋等人為製造不在場證明，先由宋回到周經營的娛樂城內，讓員工看到他身影，隨後離開；由於宋打電話約「矮子賢」見面，宋卻出現在娛樂城，讓家屬感到不對勁，打電話給宋，宋偕同尤返回現場；家屬見面就問「有見到面嗎？」，宋、周兩人同時回答「沒有」，「不知道周去哪裡」，犯後鎮定態度，讓家屬事後回想不寒而慄。

而尤嫌在動手殺人前，還到娛樂城去消費一次，結局仍是輸錢；加上宋也欠周錢，才計畫殺害周，尤嫌再約姪子一起行兇；其姪子曾勸尤「幫你最後一次，別再賭了」，叔姪倆卻犯下滔天大罪。

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