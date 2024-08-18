參拜神社、品嚐宮廷料理、異國探險　「百人圓夢旅沖繩見學」學生超難忘

▲台北市議員應曉薇與臺北市教育局副局長陳素慧帶領百名台灣學生搭乘郵輪抵達日本沖繩，在熱力四射的好天氣之下展開一整天充實見學之旅。（圖／記者張芳瑜攝，下同）

記者張芳瑜／沖繩報導

臺北市議員應曉薇8/14帶著百位品學兼優的學生們搭上郵輪，前往日本沖繩展開圓夢之旅，除了讓未曾出過國的孩子們體驗義大利豪華郵輪的魅力，還特別為學生安排了豐富的觀光行程，包括到沖繩必踩點的國際通、人氣景點瀨長島，另外也至波上宮神社參拜，遊覽沖繩縣立博物館及美術館、世界知名文化遺產首里城，享用沖繩傳統宮廷料理等，許多孩子都是第一次接觸到異國文化，興奮之情溢於言表。

像是在熱鬧的國際通大道上，孩子們自由地探索著異國街頭的每個角落，開心走逛販售各式卡哇伊商品的店家，東挑西選自己喜歡的動漫衣服小物，品嚐道地拉麵，或是買藥妝、紀念品等，要帶回國送給朋友家人，當個稱職的「觀光客」！不過邊逛街，孩子們也沒忘了發揮敏銳的觀察力，大讚日本房舍沒有鐵窗、頂加，街景相當乾淨、值得學習。

▲應曉薇議員貼心自掏腰包送每位學生2000日幣紅包，希望孩子們能在日本盡情享受、吃出人生美味。

▲▼熱鬧繁華的國際通大道上商家林立，各式各樣有趣小物、零食餅乾、精美禮品等琳瑯滿目，讓孩子們逛得不亦樂乎。

抵達號稱沖繩小希臘的瀨長島，孩子們就迫不及待跑到海邊踏浪，擺出各種pose拍下紀念照，散發滿滿活力；登上一旁展望台，能將海岸風光美景盡收眼底，又可以超近距離欣賞飛機起飛，同樣讓孩子們驚喜連連。在沖繩熱情陽光的陪伴之下，同學們幾乎人手一杯冰涼飲料或冰淇淋，一問才知道原來是應曉薇議員買來請大家吃的，還有學生立刻送上起司熱狗回禮，讓應曉薇大讚孩子們「太暖了，好貼心！」

▲▼看到寬廣的大海、清澈的海水，孩子們的心情都很雀躍。

▲▼日頭炎炎，議員應曉薇請學生們吃冰，孩子則回送食物，場面相當溫馨。

為了讓學生體驗傳統日式文化，特別選擇參拜被奉為沖繩守護神的波上宮神社，從參拜前潔淨雙手的儀式開始，到躑硬幣向神明祈願，接著挑選御守、抽籤試手氣，一整套流程下來學生們都感受到了虔誠信仰的力量。有不少孩子頂著艷陽、流著汗大排長龍地等待，只為買下護身符送給家人，其中大理高中的同學就笑說，給自己跟弟弟添置生肖圖案的御守，「姐姐剛滿18歲要考駕照，所以買交通安全護身符。」華江高中黃鴻鈞同學則是連自己的都沒買，只想著要買御守送媽媽，「希望媽媽的心願都能實現」。

▲▼許多同學都是第一次參拜神社。

▲▼大理高中（上圖）和華江高中（下圖）的學生們買御守要送給家人。

▲▼學生們體驗抽籤、解籤的過程，並將籤詩綁在繩上祈求平安順利。

除了參拜神社之外，學生們還透過美味的食物和舞蹈表演感受沖繩的本土文化。在創立於1949年的沖繩在地名店「那霸料亭」享用傳統宮廷料理，充滿在地特色的菜色例如美味豚肉、花生豆腐、紅薯甜點等，就連碗筷擺盤都有講究，讓孩子們紛紛「手機先吃」才捨得大快朵頤。席間還欣賞了精彩的沖繩傳統舞蹈表演，在熱情舞者的帶動之下，學生們一起跟著琴音、鼓聲跳著傳統舞步，氣氛和樂融融。臺北駐日經濟文化代表處那霸分處處長王瑞豐也特別到場跟學生們同歡，處長分享自己20多歲才第一次出國的經驗，期勉學生們能知福惜福並懂得感恩，明白籌劃見學之旅背後的大不易，也要珍惜此次同行的夥伴朋友，因為這將會是一生難忘的回憶。

▲▼學生們一邊品嚐著傳統宮廷料理、一邊欣賞琉球傳統舞蹈，沉浸在華麗的視聽及味覺饗宴中。

▲舞者邀請在場所有人一同隨著樂音鼓聲，跳上一段傳統舞蹈。

▲琉球傳統的獅子舞，被獅子咬頭象徵吉祥好運。

學生致詞代表建國中學利展雄同學表示，所有同學都很期待參觀沖繩的歷史古蹟、傳統技藝等文化，感受當地人的生活方式，能來到沖繩這片土地，心中非常感謝應曉薇議員及團隊的籌辦，也對贊助及支援的寶佳基金會、臺北市政府、中華華夏希望關懷協會以及百威旅行社、歌詩達郵輪等單位，都抱著一顆感恩的心。利同學笑說「我們會做好從臺灣來的親善小大使的責任，也會在回臺灣之後，把我們一路上所見所學都分享給朋友家人，將這一次的見學之旅當作人生中重要且珍貴的一課。」真誠又溫暖的感言，讓參與籌備活動、忙前忙後將近一整年的志工們聽了相當動容。

▲建中同學利展雄（左二）代表所有學生，向促成此次郵輪見學之旅的所有單位及志工保姆，送上最真摯的感謝；與臺北市教育局副局長陳素慧（左起）、那霸分處處長王瑞豐、議員應曉薇，共同合影留念。

豐富的見學行程還包括了參觀沖繩縣立博物館、美術館，孩子們能夠從現場陳設的自然界動植物化石，以及琉球王國歷史興衰史展覽，透過1比1還原模型、古地圖、照片和互動裝置等，完整了解沖繩這塊土地的常民生活型態與文化變遷；參觀結束學生們也不忘至禮品處，興奮地挑選如岩石地質組、動物玩偶、藝術明信片、扭蛋等有趣的限定紀念品帶回家。

學生們也到了象徵沖繩歷史及文化之城的首里城參觀，儘管因祝融之災尚未完整修復、無法入殿參觀，但孩子們一路上仍十分專注聆聽導覽人員的講解，在走過一道道城門和石階感受到了琉球王國古城濃厚的歷史氛圍，並時不時發問，展現好學精神。

▲▼學生們造訪世界文化遺產首里城。

回程時，萬華國中武術隊的王家政同學，還特別在城門前秀了一段武術表演，專業架勢和俐落身手讓一旁的同學看了紛紛拍手叫好，行雲流水的拳腳功夫也吸引了路過遊人的目光，無意間成就了一次「另類」的文化交流。目前國三的王家政表示，因膝蓋傷勢影響，未來他無法再繼續鑽研武術這條路，但他相當豁達，笑說「就再找下一個人生志向」，就像此次郵輪見學之旅充滿了許多令人好奇的未知，他的人生志向也有著許多的可能性，讓人萬分期待。

▲萬華國中王家政同學在首里城門前表演武術，帥氣模樣引來陣陣歡呼聲。

這也正好呼應了議員應曉薇堅持籌辦圓夢之旅的初衷，她表示「很多人問我為什麼要帶100個孩子出國去旅遊，我的答案很簡單，看世界。」參與2019年首次舉辦的日本見學旅行的孩子們，有好多孩子即將從一流大學甚至醫學院畢業，應曉薇表示「因為出國，對世界有了更宏觀的期待，一直到現在都替他們開心。」今年也期盼能帶給學生們同樣豐盛的收穫。