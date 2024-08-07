陸醉男「打劫」情趣用品販賣機　取萬元「戰利品」一大包踉蹌離開

▲呂姓醉男闖無人情趣商品店大肆破壞並取出約萬元人民幣商品後離去。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海浦東分局王港派出所7月中旬接到王先生報警求助，其經營的自動售賣店被「洗劫一空」。王先生報案稱，自己經營的是自助成人用品店，店內價值1萬餘元（人民幣，下同）的貨品被拿走，自動販賣機、電表及保全設備都被嚴重破壞，現場一片狼藉。隔日清晨，警方找到一名呂姓嫌犯，對犯行供認不諱，已被採取刑事強制措施待調查。

《澎湃新聞》報導，面對警方的審訊，起初，呂某某（呂姓犯嫌）還試圖狡辯，但在證據面前，只得對自己的犯罪行為供認不諱。據其交代，案發當晚，他大量飲酒，醉酒後路過該店時，便做出了如此荒唐之舉，並對自己給店主造成的經濟損失深感後悔。

透過店家監視器畫面可以發現，7月13日凌晨，一名形跡可疑的男子步伐踉蹌，疑似飲酒過多，正處於醉酒狀態。該酒醉男子進入無人用品店後，先用店內的一把掃帚，發了狂似的在店內四處打砸。

包括自動販賣機的玻璃門、電表箱和監視器鏡頭無一倖免，均受到不同程度的損害，監視器錄下的畫面也一度中斷。

疑似是發洩完情緒，呂姓醉男將目標轉移到被他破壞的自動販賣機上，他開始將裡面的情趣用品一一取出，裝入事先準備好的大包包中，相較於之前的醉態，這時，他顯得異常冷靜，最終，呂姓醉男便提著「戰利品」揚長而去。

當地警方於7月16日清晨將呂姓男子逮捕，並將其依法採取刑事強制措施，全案正在進一步調查辦理中。