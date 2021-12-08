鳳飛飛故事館下月開館　《大河與小飛》定目劇15日起開放預約

▲鳳飛飛生前招牌經典的「感謝您」手勢動作。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦8日表示，歷經6年籌備，鳳飛飛故事館於明（2022）年1月2日、鳳飛飛逝世10週年前夕正式開館，市府也規劃舉辦「相思悠悠彩虹夢」紀念系列活動，邀請金曲獎台語歌王許富凱獻唱鳳飛飛經典曲目等，與民眾一同緬懷永遠的大溪女兒、國民天后鳳飛飛。

「鳳飛飛故事館開館暨鳳飛飛遠行10週年紀念系列活動」，8日於桃園市政府文化局舉辦說明會。鄭市長提到，市府委託大嵙崁文教基金會籌設「鳳飛飛故事館」，擇定日治時期「大溪郡役所警察課長官舍」進行修復活化，將典藏鳳飛飛的珍貴文物及台灣流行音樂史料等，且館址鄰近大溪區公所及大溪客運總站非常方便。

另外也邀請當代藝術家可樂王，量身打造「唱歌的女孩」大型公仔作為入口意象。鄭市長說，鳳飛飛在大溪出生成長，最後也魂歸故里，長眠於大溪，大溪可說是鳳飛飛的生命原點，未來鳳飛飛故事館將結合大溪文化資產，帶領大家進一步認識鳳飛飛的故鄉及台灣流行音樂史。

鄭市長指出，市府以「相思悠悠彩虹夢」為主題舉辦紀念系列活動，包含2022年1月2日下午3點30分舉行踩街及紀念音樂會，邀請金曲獎台語歌王許富凱、影視新秀周宇柔等演繹多首鳳飛飛的經典歌曲。

此外，大嵙崁文教基金會推出以鳳飛飛為主題的親子繪本《大河與小飛》，並改編為台語親子劇，明年1月到3月每周六、日下午2點在鳳飛飛故事館，將演出《大河與小飛》定目劇，每場次約可容納20名觀眾，今（2021）年12月15日起開放網路預約，以輕鬆逗趣的方式，演譯鳳飛飛的成長故事。鄭市長也期許，未來鳳飛飛故事館開幕後，不僅可以讓歌迷緬懷一代歌后，也能結合各種節慶及文化活動，推廣台灣音樂文化。