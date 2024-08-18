台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

▲遭旅客攻擊的台鐵大林站員工，寫信給交通部長李孟諺及台鐵公司董事長杜微。（圖／翻攝台鐵產業工會臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵嘉義大林站一名女站務員，因阻止旅客違規在站內騎腳踏車遭到毆打，甚至被議員施壓，引發譁然，該站務員今（18日）親筆寫信給交通部長李孟諺、台鐵董事長杜微，表示「從未想過一份工作讓我需要自購密錄器」，說要安全改革的公司，連保護員工都做不到，希望部長及公司能重視。

台鐵產業工會今在臉書公開站務員親筆寫的這封信，信中提到給交通部長李孟諺與杜微董事長，她是兩周前在工作中遭到民眾攻擊的大林站員工，事發至今平復心情後，有些話希望透過這封信向兩位長官反映，也希望兩位長官看到這封信之後能夠有所回應。

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該站務員說，在考入台鐵局前，她從未想過一份工作讓她需要自購密錄器、擔心今天是否又要被旅客攻擊、辱罵，甚至被地方民代施壓，也從未想過在發生這些事情之後，說要安全改革的公司，連保護員工都做不到。

她表示，從旅客攻擊她的那一刻，就證明公司所謂職安預防、車站安全措施全部失效，事後的那些協助若非產業工會協助，她甚至得獨自面對，面對已經不是第一次被攻擊、辱罵成為日常的時候，能夠安全上下班已經成為奢侈的訴求。

該站務員表示，發生在她身上這些事，是全台灣台鐵運務人員的縮影，她由衷盼望改制後的公司、新上任的部長，能讓這樣的事停在她這件就好，請告訴她與全台鐵路員工，交通部與公司會拿出什麼樣的方案，做員工真正的後盾？