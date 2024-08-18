全球最佳夜生活城市出爐！台北排12亞洲第2　南美「派對之都」奪冠

▲台北在全球最佳夜生活城市排第12。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國知名文化刊物《Time Out》發布了全球2024年「夜生活」最佳城市排行，發動數千人調查，從幾百個城市之中精挑細選13座城市，冠軍是由派對之都之稱的巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）拿下，而台北則是名列第12名。

▲英國文化雜誌《Time Out》發布全球夜生活最佳城市排行榜，冠軍是由派對之都之稱的巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）拿下。（示意圖／Pixabay）

英國《每日郵報》16日報導，《Time Out》14日以夜生活為主軸發布了全球最佳城市排行榜，巴西第2大城里約熱內盧，在夜生活品質拿下90分高分，新興美食熱區到了周末宛如舞池，取代傳統夜店，據當地人表示，里約夜生活的精華在於拉帕區（Lapa）的波西米亞 （bohemian）酒吧、現場音樂、舞廳和隨處可見的街頭森巴舞（samba）派對。

至於菲律賓首都馬尼拉，以最實惠物價和夜生活品質有78分拿下亞軍，當地人認為，馬尼拉在開銷上最親民，酒吧特調飲品琳瑯滿目，尤其是像是迪維索里亞（Divisoria）等深夜美食市集，以及波布拉西翁（Poblacion）和博尼法西奧環球城市（Bonifacio Global City）等熱鬧街區。

▲菲律賓首都馬尼拉，以最實惠物價和夜生活品質有78分拿下亞軍。（示意圖／Pixabay）

排名第3的是德國首都柏林，其夜生活品質獲得82分，價格承受能力48分，這座城市擁有諸多傳奇俱樂部，像是有指標性的Tresor和Matrix夜店和弗里德里希斯海因（Friedrichshain）以及華沙爾大街 （Warschauer Straße），都獲得當地人讚不絕口，此外還有充滿高科技色彩的派對場合，貨真價實的24小時不停歇，戶外派對也在新冠疫情解封後回歸。

▲台北在全球最佳夜生活城市排第12。（示意圖／Pixabay）

至於名列第12的台北，《Time Out》的評語關鍵字是「均衡」（balance），台北夜生活品質得分72，由於場所型態多樣，在地人推薦夜市、KTV、夜店、餐館（尤其是火鍋店），氛圍輕鬆，LGBTQ友善場所也很多，從Final和Studio 9的高能派對，到FakeSober Taipei的輕鬆氛圍，每個人都能找到適合自己的地方，而第13名則是新加坡，除了高端夜店和科技感派對，新加坡人也以「健康享樂主義」（healthy hedonism）出名。

2024年「夜生活」最佳城市排行排名如下：

1. 巴西里約熱內盧

2. 菲律賓馬尼拉

3. 德國柏林

4. 墨西哥瓜達拉哈拉

5. 美國奧斯汀

6. 奈及利亞拉哥斯

7. 荷蘭鹿特丹

8. 英國曼徹斯特

9. 匈牙利布達佩斯

10. 迦納阿克拉

11. 阿根廷布宜諾斯艾利斯

12. 台灣台北

13. 新加坡

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