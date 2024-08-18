　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球最佳夜生活城市出爐！台北排12亞洲第2　南美「派對之都」奪冠

台北在全球最佳夜生活城市排第12。（示意圖／Pixabay）

▲台北在全球最佳夜生活城市排第12。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國知名文化刊物《Time Out》發布了全球2024年「夜生活」最佳城市排行，發動數千人調查，從幾百個城市之中精挑細選13座城市，冠軍是由派對之都之稱的巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）拿下，而台北則是名列第12名。

英國文化雜誌《Time Out》發布全球夜生活最佳城市排行榜，冠軍是由派對之都之稱的巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）拿下。（示意圖／Pixabay）

▲英國文化雜誌《Time Out》發布全球夜生活最佳城市排行榜，冠軍是由派對之都之稱的巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）拿下。（示意圖／Pixabay）

英國《每日郵報》16日報導，《Time Out》14日以夜生活為主軸發布了全球最佳城市排行榜，巴西第2大城里約熱內盧，在夜生活品質拿下90分高分，新興美食熱區到了周末宛如舞池，取代傳統夜店，據當地人表示，里約夜生活的精華在於拉帕區（Lapa）的波西米亞 （bohemian）酒吧、現場音樂、舞廳和隨處可見的街頭森巴舞（samba）派對。

至於菲律賓首都馬尼拉，以最實惠物價和夜生活品質有78分拿下亞軍，當地人認為，馬尼拉在開銷上最親民，酒吧特調飲品琳瑯滿目，尤其是像是迪維索里亞（Divisoria）等深夜美食市集，以及波布拉西翁（Poblacion）和博尼法西奧環球城市（Bonifacio Global City）等熱鬧街區。

菲律賓首都馬尼拉，以最實惠物價和夜生活品質有78分拿下亞軍。（示意圖／Pixabay）

▲菲律賓首都馬尼拉，以最實惠物價和夜生活品質有78分拿下亞軍。（示意圖／Pixabay）

排名第3的是德國首都柏林，其夜生活品質獲得82分，價格承受能力48分，這座城市擁有諸多傳奇俱樂部，像是有指標性的Tresor和Matrix夜店和弗里德里希斯海因（Friedrichshain）以及華沙爾大街 （Warschauer Straße），都獲得當地人讚不絕口，此外還有充滿高科技色彩的派對場合，貨真價實的24小時不停歇，戶外派對也在新冠疫情解封後回歸。

台北在全球最佳夜生活城市排第12。（示意圖／Pixabay）

▲台北在全球最佳夜生活城市排第12。（示意圖／Pixabay）

至於名列第12的台北，《Time Out》的評語關鍵字是「均衡」（balance），台北夜生活品質得分72，由於場所型態多樣，在地人推薦夜市、KTV、夜店、餐館（尤其是火鍋店），氛圍輕鬆，LGBTQ友善場所也很多，從Final和Studio 9的高能派對，到FakeSober Taipei的輕鬆氛圍，每個人都能找到適合自己的地方，而第13名則是新加坡，除了高端夜店和科技感派對，新加坡人也以「健康享樂主義」（healthy hedonism）出名。

2024年「夜生活」最佳城市排行排名如下：

1. 巴西里約熱內盧

2. 菲律賓馬尼拉

3. 德國柏林

4. 墨西哥瓜達拉哈拉

5. 美國奧斯汀

6. 奈及利亞拉哥斯

7. 荷蘭鹿特丹

8. 英國曼徹斯特

9. 匈牙利布達佩斯

10. 迦納阿克拉

11. 阿根廷布宜諾斯艾利斯

12. 台灣台北

13. 新加坡

CTWANT關心您：未成年有礙健康。喝酒過量有礙健康！

延伸閱讀
半夜電梯突然打開！　台大名醫「一路唸心經」到B4：兒醫七不思議
沒回去幫婆婆過生日老公竟提離婚　人妻反嗆：你們一家都有病
被嫌不煮飯沒路用「當兒子錢是刮來的」 媳婦回家訴苦換婆婆被親家公機關槍式教訓

ET快訊
快訊／遭川普狠批！林郁婷回應了
快訊／高雄男騎腳踏車闖軌道　火車撞擊「血肉噴飛」亡
不外食3年「膽固醇過高」她傻了！　自己煮2地雷一堆人忽略
快訊／「國光獎金」怎麼領？　林郁婷、李洋親自曝光了
全球最佳夜生活城市出爐！台北排12亞洲第2
快訊／10縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球最佳夜生活城市出爐！台北排12亞洲第2　南美「派對之都」奪冠

盜錄北韓節目爆紅！　他狂看2天金正恩特輯「連睡覺也夢到」

韓「最大在野黨」共同民主黨選黨代表　李在明得票85%順利連任

南韓高鐵KTX「車輪脫軌」　384名乘客緊急換搭下一列車

脫「原味內褲」塞超市貨架！成人網美淫笑脫褲露妹妹　業者氣炸提告

華郵：烏俄原定本月談判「局部停火」　卻因烏軍入侵庫斯克中斷

日本悠仁親王高中成績吊車尾　有望「走後門」申請上東京大學

51年才偵破！31歲瑞典女子在美遭姦殺　警方藉「DNA比對」逮到人

貝東塔獲泰王任命為總理　將加強經濟改革

國際原子能總署：烏克蘭核電廠安全狀況正在惡化

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

王齊麟「李洋屁股VS女友屁股」秒選他　肉麻喊：他是心肝寶貝

消防員急流救援訓練！　跳進大漩渦如「巨大洗衣機」

俄庫斯克「關鍵大橋」遭炸　俄軍恐面臨補給危機

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

地震先別開門！天心韓籍老公曝原因

地震先別開門！天心韓籍尪曝原因　李銘順曾遇小震：覺得是鬧鬼

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

全球最佳夜生活城市出爐！台北排12亞洲第2　南美「派對之都」奪冠

盜錄北韓節目爆紅！　他狂看2天金正恩特輯「連睡覺也夢到」

韓「最大在野黨」共同民主黨選黨代表　李在明得票85%順利連任

南韓高鐵KTX「車輪脫軌」　384名乘客緊急換搭下一列車

脫「原味內褲」塞超市貨架！成人網美淫笑脫褲露妹妹　業者氣炸提告

華郵：烏俄原定本月談判「局部停火」　卻因烏軍入侵庫斯克中斷

日本悠仁親王高中成績吊車尾　有望「走後門」申請上東京大學

51年才偵破！31歲瑞典女子在美遭姦殺　警方藉「DNA比對」逮到人

貝東塔獲泰王任命為總理　將加強經濟改革

國際原子能總署：烏克蘭核電廠安全狀況正在惡化

黃竣彥暴投奉送超前分　樂天橫掃統一4連勝

曾頌恩「鐵支」怪力炸超大號全壘打　兄弟3轟7比4勝台鋼

一覺醒來「整條路被偷了」！陸男半夜挖水泥變賣　村民隔天看傻

嘻小瓜應援周子瑜遭嗆「伸手牌」！　曝私下互動吐無奈心聲：習慣了

快訊／又遭川普無理批評　林郁婷：包容不同聲音

快訊／台鐵事故！高雄男騎腳踏車闖平交道「血肉噴飛」亡

《上班不要看》踩點「SJ藝聲同款背景」　回頭一看嚇壞：本人在旁邊

台中最大社宅！廍子安居開工　供1430戶

直擊／SJ放話「前進3萬人場地」縮了　利特催票房：E.L.F.去交男友

不外食3年「膽固醇過高」她傻了！　自己煮2地雷一堆人忽略

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

國際熱門新聞

澳洲男囚淒厲慘叫！　遭多名獄友輪流性侵長達半小時

跟男友回家　她遭扭斷脖子痛苦亡

妻被海嘯捲走！癡情男13年下海600次找遺體

川普暗罵林郁婷是男性　「奧運會有2個變性人」

俄羅斯堪察加半島外海強烈地震　規模達7.2

兒打掃家裡驚見腐屍　竟是失蹤10年的媽媽

發明肥皂可治皮膚癌　他獲選年度兒童

宏都拉斯前副總統：若明年當選將與台灣復交

被嫌「腳臭」氣炸！惱羞男朝老爸臉部開槍

悠仁親王成績吊車尾　有望「走後門」上東大

蟒蛇吃女「吞到肩膀」吐出　家人尋屍淚崩

全球最佳夜生活城市出爐！ 台北排12亞洲第2

墨西哥男受困釣魚台！稱想划船到台灣

狂！美名校摘12金　總獎牌只輸7國

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

澳洲男囚淒厲慘叫！　遭多名獄友輪流性侵長達半小時

墾丁何時開始下坡　過來人曝最後稻草

李易認了太快結婚「個性還沒磨合」！13年失去太多

《百靈果》凱莉「產後照太真實」震撼1.6萬人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

「梁王」教練談敗給麟洋配　網一聽笑翻

新北女KTV唱歌遭性侵！包廂內絕望掙扎

長榮桂冠被抵制　日飯店「沒中國人住」反創業績新高

恐惹怒好兄弟　今中元普渡「10種食物」別拜

小情侶「在家都全裸」　一票+1：回家就脫光

台中重機店20車燒毀！損失千萬

跟男友回家　她遭扭斷脖子痛苦亡

補財庫趁這天！命理師揭中元改運秘招

拳上爆衝突！統神狂吼我叫你閉嘴

更多

最夯影音

更多

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

王齊麟「李洋屁股VS女友屁股」秒選他　肉麻喊：他是心肝寶貝

消防員急流救援訓練！　跳進大漩渦如「巨大洗衣機」

俄庫斯克「關鍵大橋」遭炸　俄軍恐面臨補給危機

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面