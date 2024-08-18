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中元普渡　中榮埔里分院、林保署南投分署分別祭悼先民感念付出

▲台中榮總埔里分院院長張仁義獻禮，表達對歷年亡故榮民無盡的追思。（圖／台中榮總埔里分院、林業保育署南投分署提供）

▲台中榮總埔里分院院長張仁義獻禮，表達對歷年亡故榮民無盡的追思。（圖／台中榮總埔里分院、林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

今天是中元節，臺中榮總埔里分院日前於院區內懷遠堂辦理亡故榮民「中元祭悼典禮」，為英靈忠義情操致上最崇高的敬意，並祈求榮民先輩在天英靈能庇佑台灣。

埔榮表示，為感念陣亡將士及歷年在臺亡故榮民犧牲奉獻之忠勇事蹟，每年除舉辦中元普渡，都會於院區內舉辦祭悼亡故榮民典禮，並邀請醫院同仁及榮民代表、遺族家屬參加，悼念陣亡將士及在台亡故榮民英靈；典禮當天由院長張仁義擔任主祭官，向榮民英靈獻花、上香致意，率陪祭的同仁們行三鞠躬禮，以示對亡故英靈的敬意，並撫慰親友之心靈。

林業保育署南投分署也於8月13日，於水里工作站人倫分站榮民塔舉行秋季祭祀活動，由副分署長王怡靖擔任主祭官，率領該分署同仁與相關造林業者、退輔會南投榮服處長王怡文及保安警察第七總隊第六大隊長盧世哲等共50餘人參與，感念林業先賢對林業發展的的犧牲奉獻。

▲林業保育署南投分署於中元節前夕於人倫榮民塔舉辦秋祭。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲林業保育署南投分署於中元節前夕於人倫榮民塔舉辦秋祭。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署指出，人倫榮民塔內祭祀榮民，均為當時巒大林區管理處望鄉及人倫工作站（即現水里工作站望鄉及人倫分站）殉職員工；早期政府利用森林資源、開闢林道運送木材，以促進國內經濟發展，後因闢修道路過程艱辛危險，導致榮民們不幸在工作期間殉職，於是在民國50年於人倫林道17公里處集資建造紀念塔1座，每年清明節（春季）及中元節（秋季）前皆會舉行祭祀活動。

王怡靖強調，因有這些先進造橋築路、保護山林，使日後同仁於林業工作時減低險境，為緬懷先進早年犠牲性命對林業發展的貢獻，也呼龥一般民眾或山友到山區活動，或行走林道間，能心存感恩前人的付出。

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