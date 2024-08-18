林郁婷奪金返故鄉鶯歌遊行　蘇巧慧同慶發5千海報秒被搶光

▲林郁婷返回故鄉鶯歌，下同。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者皮心瑀／新北報導

台灣女子拳擊選手林郁婷出身新北市鶯歌區，自巴黎奧運摘金後返國，故鄉18日也特地為她舉辦遊行歡慶活動，新北市立委蘇巧慧也在活動前響應，於鶯歌服務處前加碼發放限量林郁婷金牌海報，想不到原訂8點30分開始發放，不僅7點30分服務處前便已大排長龍，更有民眾遠從新店、永和，甚至桃園、高雄等地區前來，短短一個早上限量5千張金牌海報已被民眾索取一空。

林郁婷奪金歡慶遊行自早上10點從新北市鶯歌區公所出發，原定早上11點前預計抵達鶯歌國小，但因響應群眾非常踴躍，沿途不但有民眾自製看版，導致隊伍至接近12點才抵達鶯歌國小，超過1千人在現場等候。新北市副市長劉和然也代表新北市長侯友宜出席。

蘇巧慧表示，林郁婷是鶯歌土生土長的拳擊國手，而她有幸在2016年初任立委時，就和林郁婷選手、曾自強教練因服務案件結緣，一路看著師徒兩人過關斬將，直到今日林郁婷奪得奧運金牌，不只是與有榮焉，更是整個鶯歌的大喜事。

蘇巧慧指出，她和郁婷認識近十年，自己也從一位菜鳥立委，成為今日服務將近十年的三屆立委，平常都是看著林郁婷、曾自強在賽場上衝，但她則在後方努力守護選手，持續為林郁婷，以及整個鶯歌、三峽地區的國、高中生拳擊選手提升環境，例如替鶯歌高職爭取拳擊設備翻新，也為鶯歌國中爭取到體育館地板的重建與無障礙空間、經費等，可以說是和選手一起長大。

如今，林郁婷成為台灣之光、世界金牌，蘇巧慧表示與有榮焉，因此特別在林郁婷奪金後，趕工製作5千份林郁婷的限量海報，甚至還特別準備兩份表框的超大紀念海報，致贈給林郁婷和曾自強教練，希望讓全台灣民眾都可以共享這份金牌喜悅。

蘇巧慧笑說，林郁婷現在已經是「全村的希望」，光在鶯歌大街小巷上，就可以看到鄉親們自發掛上多面慶祝林郁婷奪金的看版，而她的服務處就在火車站前面，當然也要為林郁婷慶賀。大家愛林郁婷，不是因為奪得金牌，而是因為她是鶯歌出身的孩子，所以不論他這次參賽成績如何，在拳擊這條路上，所有人都會幫忙加油。

蘇巧慧也驚訝表示，並未預期發放海報人潮這麼踴躍，一大早服務處前便已大排長龍，甚至有民眾不到早上7點便來排隊，還有人遠從外縣市前來，而她所準備的限量「金牌海報」，短短一個早上已經被民眾索取一空。

蘇巧慧說，鶯歌鄉親都像是歡迎自己女兒回家一樣，都想要和林郁婷分享這份光榮和喜悅，也希望全台灣的民眾在這一波的奧運熱潮之後，大家都能為自己的國家，為自己的體育選手做最好的後盾。