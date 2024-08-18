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明明是重組肉「小火鍋生意爆好」驚呆她！一票人曝1原因：照吃　

▲▼ 小火鍋，換新LOGO（圖／ETtoday資料照）舊圖ID：1469991

▲原PO好奇為何許多人喜歡吃重組肉？（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

百元小火鍋CP值高，相對來說，食材會低廉一些！而一名妹子以「火鍋店用重組肉生意火爆」為標題發文，為何許多人都愛吃重組肉，而且這些店家也生意超好？文章引發熱議，不少人坦言，價格就是主因，「重組肉吃粗飽的也是很好吃啊，有時候想大口吃肉，但就是不想破費！」

一名女網友在Dcard以「火鍋店用重組肉生意火爆」為標題發文，她不解表示，為何一堆人喜歡吃重組肉或是組合肉，而且觀察小火鍋店生意真的都不錯。對此，原PO直言「是我就不吃。」

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有網友分析，覺得很多人吃不出是不是重組肉，所以不能說是喜歡，應該說是無法辨識，「去吃小火鍋的人應該更在乎好不好吃，而不是在乎健康，再加上不會有人天天餐餐都狂吃火鍋，所以健康考量未必會擺在最優先順序，通常只要火鍋湯頭好喝、肉也夠多，吃火鍋的意義就達成了」。

也有人坦言，價錢更是主因，「我根本吃不出來也沒不舒服過，能吃就好」、「這問題我也好奇！男友說很多人只是要吃飽，還能吃就可以，只能說是每個人對『能吃』的標準不同」、「重組肉吃粗飽的也是很好吃啊，有時候想大口吃肉，但就是不想破費」、「重組肉雖然沒這麼健康，但只要店家食安做得好，其實影響不大」、「在重組肉好不好的問題之前，你更應該想的是價格級距，和相關配套的價值感總和，因為那才是主因」。

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