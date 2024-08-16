摩斯雞塊出包挨罰15萬！國道餐飲稽查結果曝　翰林茶棧綠茶也違規

▲田媽媽傳統滷味菜單上未見標示「重組」及「僅供熟食」或等同字義之醒語。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍、蕭筠／台北報導

食藥署今年首度針對國道服務區餐飲業者稽查，今（16）日公布結果有3業者違規，其中較知名的包含在新北石碇服務區的摩斯，雞塊使用重組肉但外包裝沒有標註「僅供熟食」，由於產品銷售範圍較廣，依《食安法》處分15萬元罰款；另台南東山服務區的翰林茶棧，綠茶檢出腸桿菌科超標，也依法處分3萬元罰鍰。

民眾出遊、長途旅行，不少人會到國道服務區休息站飲食，食品藥物管理署今年首度聯合各地方政府衛生局執行「113年國道服務區餐飲業稽查專案」，針對國道服務區供餐業者查核其食品業者登錄、產品責任險、製程環境及人員衛生等總計查核159家。

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食藥署副署長林金富指出，經抽驗即食餐食、現場供應飲冰品及自製調味醬等檢驗食品中微生物衛生標準共160件，其中1件在台南東山服務區的翰林茶棧，綠茶檢出腸桿菌科超標，未符合食品中微生物衛生標準，已經由所轄台南市衛生局依食品安全衛生管理裁處3萬元罰款。

▲魔術食品工業股份有限公司摩斯雞塊未標示僅供熟食或熟食供應等同字義之醒語。（圖／食藥署提供）

另查獲2件重組肉產品未符合重組肉及注脂肉食品標示規定，包含新北石碇服務區的摩斯，店內進貨的「摩斯雞塊」屬於重組肉，但未於外包裝標示並加註「僅供熟食」或 「熟食供應」等同字義醒語，調查其來源為魔術食品工業股份有限公司，林金富表示，考量其公司規模較大、販售範圍較廣，影響層面也較多，所轄新北市衛生局依食品安全衛生管理法裁處15萬元。

對此，摩斯回應，於販售Menu上皆有明確標示，供應商已改進包裝標記。

此外，桃園中壢服務區的田媽媽滷味，現場使用豬肉片屬於重組肉，但菜單上未見標示「重組」及「僅供熟食」或等同字義醒語，被所轄桃園市衛生局裁處3萬元。

▲▼113年國道服務區餐飲業稽查專案執行成果。（圖／食藥署提供）