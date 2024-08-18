百萬YouTuber「一周不坐下」！上廁所都半蹲　驚人結果曝光

▲YouTuber Pigmie挑戰連續站立一周。（圖／翻攝自YouTube／pigmie）

圖、文／CTWANT

久坐不動可能使人體提前老化，少坐則能讓心跳增加、助於新陳代謝，讓人心臟更健康。而在YouTube頻道擁有超過329萬訂閱數的Pigmie，相當好奇「如果站太久不坐下會怎樣」，於是他決定挑戰整整一周不坐下，不料到了第3天，他開始感到關節疼痛、極度疲勞，更加容易飢餓，但工作效率卻同時增加了30%。

根據外媒《UNILAD》的報導，研究發現，中斷坐姿並起身站立，可以改善人體的血液循環、新陳代謝、心臟健康等等，若每天多站1小時，更能有效降低膽固醇。Pigmie就引述研究表示，25%美國人每天坐著的時間為9.5小時，而這便讓他決心嘗試，整整一周不坐下究竟會有什麼改變。

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為了長達一周的實驗，Pigmie添購了一張站立式辦公桌，讓他能正常完成工作，而在此期間，他透過吃飯、運動、滑手機、做各種家事讓自己忙碌起來，「我覺得事情正在朝著正確的方向輕鬆地發展」。

▲在連續站立5天後，Pigmie的軀幹發生了變化。（圖／翻攝自YouTube／pigmie）

在實驗過程中，他只有睡覺的8小時被允許躺在床上，其餘時間都只能站著進行，包括在不觸碰馬桶的情況下排便。隨著時間一天天過去，Pigmie腦中想坐下放鬆的衝動越來越強烈，尤其在每天的睡覺時間，他都想把腳抬起來休息。

到了第3天，Pigmie開始感到腿部、關節疼痛，需要不斷伸展來緩解，而這也影響了他的睡眠；直至第5天，他意識到自己無法再繼續下去，便選擇中斷了實驗。

Pigmie提到，在這5天裡，他的背部變得更圓，下背部也更加傾斜，他也時常感到飢餓，吃的東西比平常多得多，「我覺得我的消化能力好多了，白天站得越多，一切似乎都進展得更快、更順利（生產力提高）」。

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