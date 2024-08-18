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台大醫院電梯半夜開了　醫一看「狂唸心經」直達B4

▲▼電梯。（圖／pixabay）

▲台大醫院電梯有不少傳說。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

正值農曆七月，台大婦產科醫師施景中分享，台大兒醫之七不思議之一，他遇到醫院電梯半夜打開，但黑暗中空無一人，「不禁起雞皮疙瘩，一路唸著六字大明咒和心經，直達B4停車場。」

施景中近日在臉書說，台大兒童醫院的電梯是有名難等，傳說以前小兒科的曹永魁教授曾經等了15分鐘，這就算了，他們有一個電梯是直達電梯（5號），直通9樓產房和15樓以上的辦公區，偏偏有許多人明明按的是9樓，但是出來的時候，電梯不知道已經把你帶到哪裡去。

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施景中表示，另外一個3號電梯每當深夜時分，電梯開關的速度就會自動變成超級慢速；有一次留在醫院睡覺，半夜要到產房接生，3號電梯來了，門一樣用龜速開，因為心急，「我就闖進去，想趕快按關的按鍵，然後直衝產房。沒想到一進去，電梯門突然就關起來把我夾住，還發出『嘣』的聲響。」

▼施景中分享搭電梯遇到的怪事。（示意圖／翻攝pxhere免費圖庫）

▲▼電梯。（圖／免費圖庫pxhere）

施景中指出，根據個人經驗，晚上10點過後，其他電梯也常會出現這種狀況，發生的機會不低；15日晚間，他和球隊去健身房上課，後來再回到醫院繼續忙了一些公事，忙到將近深夜10時40多分，將辦公室門鎖起來，準備搭電梯離開。

施景中提到，突然聽到外面電梯廳響起「叮咚」一聲（代表有電梯馬上就要到達），這麼晚了，「誰還會跟我一樣留在空無一人的15樓辦公呢？開了電梯廳的管制門，黑暗中空無一人。電梯就在我面前打開，裡面也是一樣。」

施景中心想，「到底剛剛誰在這裡按電梯？還是有人（？）從高樓層下來到這裡？想到這裡不禁起雞皮疙瘩，一路唸著六字大明咒和心經，直達B4停車場，趕快開車離開這個兒醫之七大不可思議。」

施景中也解釋自己為什麼唸心經，「從前我有一個孕婦天生陰陽眼，她可以看到許多我們看不到的東西。根據她保證，般若波羅蜜多心經是效果最強大的，才唸一段，所有不乾淨的東西馬上全部不見，推薦各位都要會背。」

對此，有網友留言，「先生上次陪產，半夜2點左右，兒醫最角落那台門一直開關開關，他說應該有那個。」施景中回應，「那就是5號電梯，以前舊產房的內部電梯也是，我親身碰過。然後老護理師對著電梯門罵一下『別鬧了』，馬上回復正常。」

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