竹市才藝班「主任暴推童撞頭」！　媽還原事件全過程：力道很大

記者張靖榕／綜合報導

新竹市1間才藝班暑期舉辦夏令營，發生主任將學生拖出教室外人行動猛推、重摔，導致學生重摔在地，頭部也不只一次撞地，身上還有明顯瘀青。時代力量新竹市議員蔡惠婷提供學生母親說明，在調閱到監視器前，主任只說「把孩子推出教室」，而且還說若再發生還是會這麼做，並且也真的再次動手，但看到監視器影片後，「才看到原來力道這麼大」。

▲竹市某才藝班在暑期夏令營中爆出不當管教事件。（圖／蔡惠婷議員提供，下同）



蔡惠婷議員提供學生母親對於事件的說明，起初決定報名棋院夏令營，是因為孩子對圍棋有很大的興趣真心想學，她也明白「容易生氣」是小孩的問題，從小就一直在做相關的治療，已經能夠自行消化一般怒氣，但若不斷被刺激，才會出現大吼大叫的情況。

學生母親說在報名入班之初，就已和棋院的負責人─主任說明過孩子的情緒狀況，也說若棋院覺得應付不來，可以退班不上，或是打電話讓她把孩子接回家。

7月開始發生狀況時，棋院的一名女老師可以把孩子之間的衝突處理得很好，也會傳訊向學生母親說明情況，而且贏得她小孩的信任。小孩認為「女老師懂他，能讓他冷靜下來」，因此不願退班，想留下來和同學下棋、玩樂。

8月初也沒有大狀況，直到12日發生第一次重推撞頭事件。學生母親表示，小孩不小心打亂棋盤，雖然立刻回復棋盤，但一直被同學說「你輸了你輸了你輸了」，心急之下便情緒失控，作勢要打同學，但沒有真的下手。主任進來處理，卻是把孩子推出教室、推摔他，害他撞到頭。

第一次驗傷時，竹北台大急診醫師表示看不出頭部明顯紅腫。學生母親帶著小孩找棋院主任了解情況；主任表示，基於保護其他孩子免於她小孩的攻擊行為，就把小孩推出教室。主任說該名能安撫小孩情緒的女教師8月不會來，而他個人認為所有孩子都有待在教室的權利，因此選擇把她小孩推出教室，並態度堅定地表示若任何人同樣出現攻擊行為，他一樣會把那個人推出教室。

3天後再度發生暴力事件，學生母親表示，因為孩子間玩遊戲發生小摩擦，在多名同學的刺激下，兒子情緒再度達到高峰，一度作勢拿公仔要丟同學的行為，接著就再度被主任推出去。學生母親接到棋院來訊要求把孩子接回家，她先生當天正好休假，於是立刻出門去接孩子，卻發現小孩又撞到頭了，於是報警到棋院所在的大樓調外面的監視器。

看到監視器畫面才知道，原來事發過程並不像主任說的「把孩子推出教室」那麼單純。畫面中，主任大力推孩子，導致小孩跌出3、4公尺外，後腦著地，也未見主任上前查看小孩的傷勢，而是轉頭就走回棋院，把孩子留在人行道上；之後又動手一次。

學生母親表示，蔡惠婷議員與她兒子是朋友，看到孩子身上的傷以及案發當時的影片，感到相當生氣，所以協助處理。「直到看到監視器，才發現原來力道這麼大」，學生母親對於主任如此大力對小孩動手，感到相當驚愕，「不過我還是希望這個事件能保護其他孩子不會成為下一位，一個孩子就算再怎麼樣，在一個成年男子的面前也毫無還手能力。」