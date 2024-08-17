逆子花爸媽百萬開咖啡店　因電視遙控器吵架...2刀捅死母遭起訴

▲台中市北屯區今年4月傳出逆子殺母案，兇嫌許姓男子遭依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，將由國民法庭審理。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

今年4月台中市北屯區崇德六路一家咖啡廳驚傳逆子殺母案，咖啡店許姓老闆，疑因68歲母親不熟悉電視遙控器操作方法，2人爆發口角，許男竟持水果刀刺死母親，全案經檢警調查後，許男於7月30日遭依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，將由國民法庭審理。



據了解，許男是家中次子，案發地點是咖啡廳也是許家住宅，咖啡廳是由許父、許家兩老花百萬元裝潢開店讓兒子經營。案發當晚，許母與許男在住處2樓，許母因不會使用電視的頻道切換，詢問許男該如何操作，2人疑因此發生口角，未料許男情緒失控，竟持長約7公分的水果刀刺向母親胸部、頭部以及背部，在1樓的許父聽見妻子慘叫聲到2樓查看，還看到兒子繼續攻擊妻子。

▲案發地點是許男開設的咖啡廳也是住家。（圖／民眾提供）



許父趁隙打電話報警，但許男憤怒未消，竟又拿陶製酒甕砸向許父，造成許父頭部受傷。警消趕到現場將許母送醫，許母不僅胸口有7公分穿刺傷，包括頭、手也有多處撕裂傷，最後因心臟、左肺引發氣血胸仍回天乏術。檢方於7月底偵結依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴許男，全案將交由國民法庭審理。