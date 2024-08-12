快訊／兒少性剝削片暴增至48支！黃子佼開庭結束拒回應　搭BMW快閃

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

藝人黃子佼先前遭檢警查出，持有7支未成年不雅片，原獲緩起訴處分，受到輿論撻伐後，高檢署撤銷發回重新起訴。檢方查出，除了原7支影片的受害者外，另外還有41人受害，黃子佼12日下午4時現身台北地院，開庭1個半小時左右後，黃子佼步出法庭，面對媒體提問始終不發一語。

▲黃子佼開庭結束了。（圖／記者黃哲民攝）

台北地院7月15日針對黃子佼持有未成年性影像一案首度開庭，黃子佼訴訟策略大轉彎，改口不認罪，除了主張影片是在兒童及少年性剝削防制條例新法施行前下載的、沒再重製或散布，也不確定當初下載儲存的少女不雅片，就是檢方起訴所舉證的7支影片，「因為時間有點久」。

而檢方逐一清查硬碟內的檔案後發現，黃子佼除了原先的7支影片的受害者外，還有其他未成年受害者。據悉，截至7月底為止，檢方查出黃子佼涉嫌持有另外41名未成年被害人的性影像，其中年紀最小的為國小學童，檢方遂向法院申請併案審理。

黃子佼12日下午4時現身台北地方法院，要出庭答辯，只見他穿著先前現身時的同款藏青色襯衫，頭戴鴨舌帽現身，開庭1.5小時後，他步出法庭，面對媒體大陣仗包圍，他神色鎮定拒絕回應，快速上了一台BMW離開現場。