iOS19即將推出　外媒曝將不再支援這三款iPhone

▲蘋果計劃於6月9日舉行的WWDC上正式發佈iOS 19和iPadOS 19。（圖／MacRumors）

記者吳立言／綜合報導

根據外媒《MacRumors》報導，X（前推特）上一個曾準確爆料的匿名帳號透露，iOS 19將「無法在 iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max 上運行」。這三款機型均搭載 A12 Bionic 晶片，因此 iOS 19似乎將停止對該晶片的支援。而所有其他能運行 iOS 18的 iPhone 仍預計可以升級至 iOS 19。

▲網傳iOS19支援機型。（圖／翻攝X@theapplehub）

儘管上述這些 iPhone可以運行 iOS 19，但部分高級功能可能僅限於配備更快處理器的新款 iPhone。例如，iOS 18中的 Apple Intelligence 僅適用於 iPhone 15 Pro 和 iPhone 16系列機型。至於 iPadOS 19，預計將不再支援搭載 A10 Fusion 晶片的第七代入門款 iPad。但搭載 A12 Bionic 晶片的 iPad，例如 iPad mini 5，預計仍可兼容 iPadOS 19。

雖然蘋果尚未正式公布 iOS 19的細節，但外界普遍預期它將延續 iOS 18在 AI 和個人化功能方面的發展。可能的改進包括更智慧的語音助理體驗、更精細的通知管理，以及更豐富的鎖定螢幕自訂選項。有分析認為，iOS 19將進一步整合生成式AI 技術，提升Siri的回應能力，並強化照片整理、日程建議等智慧功能。

即使部分舊款 iPhone將無法升級至 iOS 19，蘋果仍將持續提供安全性更新與維護。例如，蘋果今日釋出的 iOS 16.7.11，修復了 iPhone 8和 iPhone X的安全漏洞，以確保用戶的資訊安全。