「文遠知行」得加州許可證　中國在美進行無人駕駛測試

▲WeRide得到加州無人駕駛許可證。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

美國持續擴大對中國的「經濟戰」，中國企業卻不斷加速拓展。總部位於廣州的自動駕駛初創公司文遠知行（WeRide）在14日傳出已獲得加州批准，可以載人測試無人駕駛汽車，目前有12輛自動駕駛車即將運行。

路透報導，加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）已頒發了三年期的許可證，允許WeRide使用公司的自動駕駛車輛進行上路測試，但不能提供乘車服務，也不可以收取任何費用。目前，Google旗下的「Waymo」公司，是在美國唯一獲准營運並收費的無人駕駛出租車公司，約700輛汽車可執行業務。

WeRide在2021年首次獲得加州的允許，可以在沒有乘客的情況下進行測試，公司還生產自動駕駛貨車、公共汽車和街道清掃車，在新加坡和阿拉伯聯合大公國都擁有無人駕駛許可證。

加州公用事業委員會表示，WeRide目前有12輛自動駕駛車，預計在加州聖荷西（San Jose）和附近地區運行。

先前，美國計畫發布一項擬議規則，禁止在自動駕駛汽車和聯網車（connectedvehicle）中使用「中國軟體」，也將禁止中國公司生產的自動駕駛汽車在美國道路上進行測試，美國加大力度監管中國企業。

不過，值得注意的是，文遠知行在9日才宣布將在美國上市，目前已完成10輪融資，投資方包括廣汽集團、啟明創投、基石資本、何小鵬、博世、英偉達、IDG資本等，公開融資金額累計超過10.9億美元。