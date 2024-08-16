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社會 社會焦點 保障人權

兒休克嫌消防員動作慢「尻頭還嗆砍人」　莽男認罪獲緩刑

▲桃園市陳姓男子今年1月間因兒子在家休克昏迷，急電119求助，因不滿消防員施救動作緩慢因心急竟動手毆打，還怒嗆「要到廚房拿刀子砍人」等語。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲桃園市陳姓男子今年1月間因兒子在家休克昏迷，急電119求助，因不滿消防員施救動作緩慢因心急竟動手毆打，還怒嗆「要到廚房拿刀子砍人」等語。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年1月間在平鎮區住處，發現兒子突然休克昏迷，急忙打電話給119求助，消防人員到場施救時，陳心急質疑消防員救護手腳太慢，竟動手毆打消防人員頭部，導致頭部、頸椎等處挫傷、腦震盪，陳還嗆聲「要到廚房拿刀子砍人」。桃園地院審理時，陳男坦承犯行，辯稱因心繫兒子安危才攻擊消防人員，法官考量事後已與消防人員達成和解，審結依妨害公務執行罪，處拘役40日，緩刑2年，仍可上訴。

檢警調查，61歲的陳姓男子今年1月27日下午近5時許，在平鎮區住處發現兒子突然休克昏倒，緊急打電話給119求助，桃園市消防局指揮中心指派消防人員前往處理，未料，消防人員施救時，陳質疑消防人員動作太慢，竟趁消防人員要攙扶其子上救護車送醫之際，徒手毆打消防人員頭部，導致頭部、頸椎受到挫傷傷害，還有腦震盪等傷勢，陳男攻擊消防員後，還怒嗆三字經，並揚言「要到廚房拿刀子砍人」等語，以此強暴方式妨害消防人員執行公務，受害消防人員事後向警方報案提告。

桃園地院審理時，被告陳姓男子於警詢、桃檢複訊時均坦承犯行不諱，但否認恐嚇及侮辱公務員，辯稱「當時是因兒子突然休克，請救護車到現場，但覺得拖得有點久，情緒實在激動就罵三字經，告訴人因被我拍頭，所以暫時離開房間，我才說「要去廚房拿刀砍他」，但因心裡很急，希望他們趕快救兒子，也向消防人員表示是開玩笑等語；證人即告訴人消防隊員指證明確，法官根據消防人員密錄器檔案錄影畫面截圖、醫院診斷證明書等佐證，足認被告犯行明確，被告犯行應堪認定。

法官審酌，被告前無刑事犯罪紀錄，素行大致良好，因其子休克致其情緒一時激動，如起訴書之強暴妨害執行公務，考量其與告訴人於犯後達成調解，願撤回刑事告訴不再追究刑事責任，亦同意檢察官依職權給予被告緩起訴或不起訴，本於修復式司法之精神及尊重告訴人之意願，審結依妨害公務執行罪，處拘役40日，緩刑2年，本案仍可上訴。

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