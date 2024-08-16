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美「最昂貴藥品」降價79%　拜登：終於擊敗製藥公司！

▲▼美國總統拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳香菱／綜合報導

隨著年齡增長，人體各器官功能逐漸退化，老年人對醫療服務的需求也相對增加，而美國人支付的醫療費用是其他國家的2-3倍，先前已通過「藥品降價」相關法案，將於2026年生效。美國總統拜登指出，已成功將「最昂貴的處方藥」降價了79%，希望能在第一年省下60億美元，「我們終於擊敗了大型製藥公司！」

根據美國財政部資料顯示，拜登在2022年簽署的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act），實行後美國聯邦醫療保險（Medicare）可以與藥廠協議降低藥品價格，至少有500萬美國民眾的醫療支出下降，新價格將於2026年生效。

聯邦醫療保險（Medicare）主要是針對65歲以上老年人，或是符合特定資格的殘疾人士，提供基礎醫療福利、處方藥保險、體檢費用的健保福利，能省下昂貴的醫療費用。

拜登在去年就進行了10種「最昂貴處方藥」的降價談判，目前已降低79%，他希望能在法案生效的第一年就省下60億美元，預計下一輪將進行另外15種藥物的談判，法案也將胰島素的自付費用限制為35美元。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）表示，會繼續為了美國人民而努力，「我一直在努力追究不良行為者的責任，也試圖降低處方藥的成本。」

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）和勞工部（Labor Department）公布的數據顯示，2020年超過一半的選民，年齡在50歲以上，醫療保健消耗了美國人約8%的支出。

范登堡大學（Vanderbilt University）教授史塔西（Stacie Dusetzina）認為，價格降低能起到鼓舞作用，這種價格「還不會引起業界的擔憂」。

生產出血液稀釋劑Eliquis的美國藥品公司BMS則表示，藥品降價56%不能解決問題，由健康保險公司和藥品福利管理者確定的自付費用，才是「病患負擔能力的最大問題」。

曾收購輝瑞的嬌生公司（Johnson & Johnson）也認為，如果藥品降價，患者將面臨更高的成本。多家製藥商想阻止「醫療保險」談判，警告政府若降低藥品價格，將削減一些藥物開發專案。

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