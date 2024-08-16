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苗栗通霄「心形公路」打卡秘境傳竊案　 嶺頂土地公被偷了

▲通霄鎮打卡秘境心形公路上的嶺頂福神祠土地公神像失竊，網友PO出嫌犯影像，警方已鎖定嫌犯追緝中 。（圖／翻攝fb通霄人(讚)出來）

▲通霄鎮打卡秘境心形公路上的嶺頂福神祠土地公神像失竊，網友PO出嫌犯影像，警方已鎖定嫌犯追緝中 。（圖／翻攝fb通霄人(讚)出來，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮打卡秘境、心形公路山上的嶺頂福神祠土地公，今天中午被民眾發現土地公神像竟不翼而飛，警方據報已前往調查，初步掌握一名中年男子，今天上午10時左右偷走神像，警方已鎖定犯案車輛，正全力追緝竊嫌中。

通霄鎮嶺頂福神祠是一座「廟中廟」，管理委員會稱已有300多年歷史，廟前有涼亭休憩，擁有360度無死角視野，俯瞰山下台61線新埔落日大道、海岸廣闊海景，而上山的產業道路有一處彎道宛如愛心形狀，被網友封為「心形公路」，讓嶺頂福神祠近年成為很夯的打卡熱點和賞景秘境。

▲通霄鎮打卡秘境心形公路上的嶺頂福神祠土地公神像失竊，網友PO出嫌犯影像，警方已鎖定嫌犯追緝中 。（圖／翻攝fb通霄人(讚)出來）

今天中午11時許，有前往休憩和上香的民眾赫然發現，神龕裡的土地公神像竟不翼而飛，通霄警分局採證人員現場採集相關跡證，調閱監視器畫面，初步發現一名戴鴨舌帽、眼鏡的中年男子，3進3出福神祠後，今天上午約10時許，大膽將神像「拎」走，警方已鎖定作案機車，正以車追人，全面追查竊嫌下落。

據指出，嶺頂土地公早年為石雕，後來才改成木雕神像，神龕前雖有防盜的鐵欄杆，卻擔心阻擋土地公視線，去除了神像正前方欄杆，致空格較大，竊嫌直接伸手就能偷走神像。

▲通霄鎮打卡秘境心形公路上的嶺頂福神祠土地公神像失竊，網友PO出嫌犯影像，警方已鎖定嫌犯追緝中 。（圖／翻攝fb通霄人(讚)出來）

有民眾將土地公失竊消息PO上臉書社團「通霄人(讚)出來」，紛紛留言：「七月放暑假，出門玩樂趣了」、「去遊庄了」、「七夕找土地婆去了？他自己會回來吧？」、「報牌太準了 被帶回家供奉了」、「早上東海龍王喝醉翻身，一方土地主官管前往關切」。

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