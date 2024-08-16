變種M痘傳入歐洲「家庭接觸也會感染」　疾管署急發醫界通函示警

▲疾病管制署羅一鈞發言人說明WHO宣布MPOX為PHEIC議題。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

非洲出現新變異M痘病毒，傳播力與致死率都大為提升，不限於性行為，甚至家庭接觸也會傳播，瑞典今（16）日證實出現第一起感染Ib型病毒變異M痘個案，是非洲以外的首例。疾病管制署今日急發醫界通函提醒醫師提高警覺，目前國內確診399例M痘，都是先前國際流行的第二型，尚無新變異病毒個案。

今年全球M痘疫情緩升，其中非洲區自5月起疫情明顯上升，WHO於8月14日針對此波疫情召開緊急委員會，決議宣告此次疫情成立「國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)」。

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疾病管制署副署長羅一鈞表示，非洲疫情以剛果民主共和國為爆發疫情中心，且流行病毒為新的Ib分支病毒株，傳播力高，致死率和先前國際流行病毒株相比增加達18倍，目前已知Ib型病毒可能主要透過性行為和家庭接觸傳播，感染者多為年輕成人和兒童。

疾管署繼提升非洲剛果民主共和國與鄰近出現疫情等7國旅遊疫情建議等級，今日進一步發佈醫界通函，籲請醫師提高警覺，加強對疑似病例通報，並協助或轉介符合疫苗接種條件民眾接種疫苗，維護國人健康。

另針對瑞典出現病例，羅一鈞表示，由於個案有非洲旅遊史，評估不會對瑞典提升旅遊疫情建議等級，不過世界衛生組織有對此提醒，歐洲因為經濟活動與地理位置，後續恐怕會有更多個案出現。

我國自111年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年8月14日累計確診399例病例（377例本土及22例境外移入），羅一鈞表示，個案都會進行PCR定序病毒，都是感染先前國際流行的第二型病毒，未有感染M痘Ib型病毒個案。



疾管署今日也和20個民間團體開會，說明國際疫情與防治作為，由於國內本土疫情持續且感染個案多是年輕族群，希望民團協助加強社群衛教宣導。下周四邀集感染症相關領域專家、傳染病防治醫療網各區指揮官等，並依專家建議研議強化M痘防治策略及調整疫苗接種對象。