高雄港與長灘港、馬久羅港締結姊妹港　李孟諺：太平洋網絡更緊密

▲高雄港與長灘港、馬久羅港締結姊妹港儀式，在高雄洲際酒店舉行。（圖／台灣港務公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

太平洋港口協會（APP，Association of Pacific Ports）110屆年會正在高雄洲際酒店舉行，高雄港與美國長灘港、馬紹爾群島共和國馬久羅港，今（13日）在會中締結為姊妹港，到場見證的交通部長李孟諺表示，太平洋周邊港口網絡更為緊密。

太平洋港口協會8月11日至14日，在高雄洲際酒店舉行年會，來自9個國家、30個港口的代表與會。高雄港至今與14個國家或地區的港口結為姊妹港，長灘港及馬久羅港成為第19、20個姊妹港。

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▲交通部長李孟諺出席締結姊妹港儀式。（圖／台灣港務公司提供）

李孟諺、陳其邁及高雄港務公司董事長李賢義等人，今出席姊妹港締結儀式，擔任見證人。李孟諺致詞表示，藉此年會舉行姊妹港締結儀式，延續大會服務會員港口的用心，使太平洋周邊港口網絡更為緊密。

李賢義表示，高雄港在2015年主辦第102屆年會，當時有6個國家、8個港口的18位貴賓代表來台參加，今年再度主辦，不僅讓台灣港群能與世界各港交流學習，更提升國際能見度，期待今後與兩個姊妹港交流成長，一起共好共榮。

▲美國長灘港。（圖／台灣港務公司提供）

港務公司指出，長灘港位於美國西岸加利福尼亞州，是美國與亞洲貿易的主要港口，台灣位居該港出口貿易伙伴第2名。長灘港有6個貨櫃中心與72座起重機，年貨櫃處理量超過900萬TEU，首先實施環保旗幟船舶減速、提升空氣品質及所有貨櫃碼頭設置岸電，持續往世界級的綠色港口邁進。

馬紹爾群島共和國，是我國的邦交國，馬久羅港坐落於馬紹爾群島東邊，有油輪、貨櫃與郵輪停靠等項目，設有負責國際運輸的Delap區，以及國內貨物的Uliga區。港務公司表示，此次與馬久羅港簽署姊妹港口，強化經貿合作與邦交國情誼。

▲馬久羅港的漁業碼頭。（圖／台灣港務公司提供）