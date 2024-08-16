捲林明佐貪瀆案！名律師洩密30萬交保　事務所發聲明喊冤

▲律師王捷拓疑捲入林明佐貪瀆洩密，觀晰科技法律事務所昨晚發出聲明。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

刑事局三線二星警政監林明佐，被查出擔任台中市刑大大隊長期間，疑與博弈集團過從甚密，檢方前（14）日通知律師王捷拓也是前檢察官到案說明，訊後諭知30萬元交保。王捷拓所屬的觀晰事務所昨（15）晚發出聲明，於越來越弱勢的偵查中辯護權行使，執業律師就案情及當事人有利事項，對外幾乎已達只能噤聲的地步，惟本所會持續提供強力及有利之法律上主張，以維法律確信。

台中檢方查出林明佐疑與博弈集團過從甚密，今年5月依貪污、組織犯罪條例等6罪聲押獲准，後續又展開多波搜索行動，陸續帶回博弈集團負責人、幕後金主，甚至還有前媒體人牽涉其中，截至5月底，已有7人遭收押禁見，檢方認為還有共犯在逃，向法院聲請林明佐延押獲准，林將延押到9月。

檢調前天搜索被告王捷拓住處及其執業事務所等3處所，查扣相關證物，並通知到案說明。檢察官偵訊後，認為王涉嫌刑法第132條第3項洩密罪之犯罪嫌疑重大，有勾串同案被告或證人之虞，及有湮滅證據之虞，但無羈押之必要，諭知具保30萬元候傳。

▲觀晰科技法律事務所聲明 。（圖／民眾提供）

觀晰科技法律事務所昨晚代王姓所長發布簡要聲明：



1、於越來越弱勢的偵查中辯護權行使，執業律師立於此情況下，就案情及當事人有利事項，對外幾乎已達只能噤聲的地步，惟辯護人尚有為被告探究案情、蒐集證據之法定義務，然於現今司法實務操作下，顯已無法有效行使。

2、偵查中律師的辯護權行使界線、業務祕密的範圍及偵查不公開之界線、限制對象究竟為何？ 應該要積極探求法律真意，而非依片面意見為據。為了維護偵查中辯護權，本所會持續提供強力及有利之法律上主張，以維法律確信，並避免司法天秤有所失衡。