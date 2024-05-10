刑事戰將中美人計「2580」成熱搜字！　竟跟瑪莎惡煞有關

▲2021年男大生因行車糾紛被痛毆昏迷進加護，瑪莎3煞引起社會關注。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

「刑事戰將」林明佐涉貪汙、洩密案聲押禁見獲准，林明佐被爆中了電競聯盟前董事長徐培菁美人計，洩漏2580博弈集團偵辦進度，對此中檢不予評論，但也意外讓2580博弈集團成討論焦點，過去黑歷史也被曝光，竟然跟2021年全台關注的「瑪莎惡煞」案有關。

▲林明佐曾偵辦瑪莎惡少張敦量幕後「2580博弈集團」，林也在同年11月主持破案記者會。（圖／ETtoday資料照）

2021年台中一位男大生因行車糾紛，被駕駛瑪莎拉蒂的張敦量、陳勁豪、李韋霖3煞毆打至爐內出血送醫，行車記錄器錄下行凶過程。而當時還是林明佐偵破主嫌張敦量投資的「2580博弈集團」。

▲「刑事戰將」林明佐（右）涉貪汙、洩密案聲押禁見獲准。（圖／ETtoday資料照）

「2580國際娛樂城」的博弈集團，該集團以徐姓夫妻為首，出入的豪車都是懸掛數字2580的車牌。至於為何都要選擇2580車牌，根據自由時報報導，許姓首腦的「起家車」就是車號2580，他後來轉經營線上博弈網站時，除了將網站名稱取為「2580」，也要求旗下員工或公司名下車子，律定統一以此數字取牌。