陳宗彥接受2次性招待遭起訴　4點聲明回應曝：我深感不解

▲陳宗彥2012、2013年間擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，涉嫌接受酒店業者性招待，今遭南檢起訴。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、莊智勝／台南報導

行政院前發言人陳宗彥於2012、2013年間涉嫌接受酒店業者性招待，案經南檢重啟調查後，認定陳宗彥接受2次免費性招待，單次價格為1萬2000元，因此於今(15日)依貪污治罪條例提起公訴，建請法院從重量刑，並宣告褫奪公權。對此，陳宗彥稍早也做出4點聲明回應，強調「深感不解」，並稱會到法院努力證明清白。

起訴書指出，陳宗彥2012、2013年間擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，涉嫌受連姓、王姓酒店業者請託，介入台南市某警職人員平調案及某視聽歌唱場所變更使用工程案，並在2012年12月間、2013年11月間接受連、王2人安排接受2次性招待，單次金額為1萬2000元。

除性招待外，檢方透過訊監察譯文還發現，連姓、王姓業者以「陳董」、「朋友」、「同學」等詞代稱陳宗彥，並以「喝咖啡」當暗號，代稱性交易，前後共媒介10次性交易，還交代員工「要挑較優的，儘量不要刺青」、「女孩要跟她交代好，不要收錢，也不用問太多」

案經南檢重啟調查後，今(15日)偵結起訴，認定陳宗彥接受性招待，涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款「不違背職務收受不正利益罪嫌」，連姓被告及王姓被告均涉犯貪污治罪條例第11條第2項、第4項「不違背職務交付不正利益罪嫌」，均提起公訴；其中陳宗彥嚴重破壞國家公務員清廉形象，且其自始否認犯行，犯後態度不佳，建請法院從重量刑、並依法宣告褫奪公權。

起訴書曝光後，陳宗彥稍早也做出4點聲明回應：

1.本件在10幾年前業經臺南地檢署簽結（103他1852）

2.臺灣高檢署去年重新再檢視全案，也認為沒有問題（112年6月30日新聞稿）

3.針對10幾年前的同一事件，在沒有新事實新證據的情形下，現在的臺南地檢署卻推翻之前自己以及長官的認定，將我起訴。

4.我深感不解，但在目前的制度下，我也只能到法院努力證明自己的清白