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「立秋」到！打掃、秤重...4招提升運勢　3生肖迎新契機

▲▼天氣 豔陽 高溫 炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「立秋」是天氣從炎熱到涼爽的重要轉折點。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

今天（8/7）是24節氣中的「立秋」，代表夏天結束、秋天開始，雖然暑氣漸消，但「秋老虎」發威，全台各地仍普遍高溫。此時是從炎熱轉為涼爽的重要轉折點，不僅適合整理思緒、轉換心情，也是提升運勢的好時機，《科技紫微網》特別分享好運4招，同時點名3生肖將迎來新契機，不妨參考看看。

◎ 如何在立秋招好運？

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第一招：居家大掃除，迎接新氣場

立秋代表著季節即將轉換，天氣的轉變，通常也會影響氣場以及身體狀況的變化，此時非常適合整理思緒、轉換心情。不妨稍微整理打掃家裡，更換抱枕、被子、床單等，都可以幫助迎接嶄新的季節。乾淨整潔的環境能夠提升家庭氣場，為家中帶來好運和祥和的氣氛。

第二招：啃秋瓜，消暑解燥

在南方有「立秋啃秋瓜」的習俗，其實就是在入秋的這一天多吃西瓜，以防秋燥，久之形成習俗。民國時期出版的《首都志》記載：「立秋前一日，食西瓜，謂之啃秋。」吃西瓜不僅能夠消暑解渴，還有迎接秋天到來的寓意，讓你在這個季節轉換之際，保持身心舒適，迎接新運。

第三招：養生飲食，清熱解毒

立秋時節，透過飲食來養生尤為重要。除了順應季節食用當時盛產的食物之外，也要特別注意定時定量，清熱解毒，潤燥養肺。南瓜是潤燥的食材，富含多種營養價值，非常適合在立秋時節食用。此外，紅豆、秋葵、銀耳蓮子等食物也都是理想的選擇，幫助你在這個時節保持健康，增強運勢。

第四招：懸秤稱重，檢視健康

民間流行在立秋這天以懸秤稱人，將體重與立夏時對比來檢驗肥瘦，體重減輕叫「苦夏」。那時人們對健康的評斷，往往只以胖瘦做標準，瘦了當然需要補。透過這個傳統習俗，可以了解自己的身體狀況，若有需要就調整飲食和作息，保持最佳狀態迎接秋天。

◎ 哪些生肖在立秋後轉運？

生肖兔

立秋節氣為生肖兔帶來了重新定義自我的機會，這一時期內，你將發現自己對於未來有了更清晰的規劃和方向。工作方面，可能會有新的職業機遇敲門，特別是那些與創意和人際溝通有關的領域，你的表現將得到上司和同事的高度評價。感情上，秋天的涼風將為單身的生肖兔帶來新的戀愛機會，已婚或有伴侶的人則能夠在這一時期內加深彼此的感情，共同規劃未來。

生肖豬

立秋節氣對生肖豬來說，是一個重新整理自我的時期。工作上會有新的挑戰和機遇，需要你拿出勇氣和智慧來面對。這段時間你的努力將得到回報，特別是在財運上會有明顯的提升。感情方面，單身的生肖豬有機會遇到心儀對象，已婚的則能夠與伴侶有更多的交流和理解。

生肖雞

立秋對生肖雞來說，是開啟新篇章的好時機。這段時間你將在工作中展現出色的組織和溝通能力，有機會接手重要項目或職位。財運上，過去的投資有望得到回報，收入會有所增加。感情方面，單身的生肖雞將迎來桃花運，已婚的則能夠與伴侶共同迎接新的生活挑戰。

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