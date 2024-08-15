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社會 社會焦點 保障人權

女駕駛連撞3車1死2傷　情侶「待車上遭撞」打赤膊衝下車見慘狀驚呆

記者郭世賢、趙蔡州／新北報導

新北瑞芳一輛轎車15日下午5點行經瑞濱路時，因為下雨因素打滑衝進對向車道，除了連續撞擊2輛機車造成1死2人傷外，事故還波及一輛停在路邊的轎車。當時一對情侶坐在怠速的轎車內休息，不料突然遭另一輛轎車擦撞車頭、左側車門，2人嚇得立刻下車察看情況。

▲▼瑞芳1死2傷畫面曝！轎車衝對向撞2機車　女騎士壓輪下亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲車禍造成一名女騎士被壓在車底，送醫後不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

曝光的監視器影響可以發現，23歲黃姓女子駕駛轎車行經瑞濱路時突然打滑，整輛車一邊旋轉360度一邊高速衝進對向車道，先是撞上一輛雙載的機車，接著波及路邊停放的銀色轎車，最後撞上另一輛來不及閃避的機車，當場將機車騎士壓在車底。

被事故波及的銀色轎車當時怠速停放在路邊，有一對情侶正坐在車內休息，沒想到整輛車突然劇烈晃動，嚇得2人趕緊下車查看情況，才驚覺發生了嚴重車禍，愛車的車頭及左車門已經被撞凹，肇事車輛與受害機車的車殼碎片散落一地，趕緊幫忙打電話報警求救。

▲▼瑞芳1死2傷畫面曝！轎車衝對向撞2機車　女騎士壓輪下亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼瑞芳1死2傷畫面曝！轎車衝對向撞2機車　女騎士壓輪下亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲情侶在路邊停車休息，不料突遭車禍波及，趕緊下車查看情況。（圖／記者郭世賢翻攝）

警消獲報趕到現場後，發現現場總共有3名傷者，分別為被壓在車底的66歲吳姓女騎士，當場失去生命跡象，送醫搶救不治，雙載69歲杜姓男騎士意識不清，有右大腿開放骨折、後座67歲葉姓女子身體多處擦傷，肇事黃女則未受傷，全案依過失致死罪嫌偵辦中。

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