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快訊／「台台合併」拒釋出超額頻寬　台灣大哥大對抗NCC吞首敗

▲台灣大哥大、台灣之星。（圖／台灣大哥大提供、資料照）

▲台灣大哥大合併台灣之星後，因10MHz超額頻寬對NCC提告。（圖／台灣大哥大提供、資料照）

記者黃哲民／台北報導

國內電信三雄之一的台灣大哥大合併台灣之星、去年（2023年）12月1日上路後，因逾期仍持有10MHz超額頻寬，沒依國家通訊傳播委員會NCC的要求改正，已被累積開罰960萬元，台灣大哥大提告爭取保住頻寬，並聲請停止執行，今（15日）被台北高等行政法院駁回，可抗告。

裁定理由指出，台灣大哥大本件聲請，是針對NCC核准「台台合併」行政處分的其中1項附款，也就是限期今年（2024年）6月30日前，須將1GHz以下頻段的超額頻寬10MHz，以自主繳回、轉讓給其他與台灣大哥大無關的電信業者，或與台灣大哥大無關的電信業者交換等方式補正。

1GHz以下低頻段電波穿透性及繞射能力比其他頻段強，是影響室內收訊品質優劣的關鍵頻段，其他頻段難以替代。而電信用戶客訴通訊連線品質，7成都是室內收訊差，目前政府針對1GHz以下頻段僅釋出150MHz頻寬，被視為珍貴的黃金頻段，單一電信業者依法不得持有超過總頻寬的1/3。

但「台台合併」後，台灣大哥大在1GHz以下頻段擁有60MHz，相較中華電信的40MHz、遠傳電信的50MHz，台灣大哥大處於優勢地位，因此NCC以附款明訂台灣大哥大不能保留這10MHz。

▲NCC國家通訊傳播委員會,中華民國國家通訊傳播委員會,政府機構,電信通訊及廣播電視等信息流通的最高主管機關。（圖／記者謝婷婷攝）

▲國家通訊傳播委員會NCC外觀。（圖／記者謝婷婷攝）

法官認為，本件行政處分的附款，是行政機關的「裁量處分」，人民若不服，應提起「課予義務訴訟」而非「撤銷訴訟」、以免剝奪行政機關裁量權，至於提告後所選擇的暫時權利保護措施，應適用保全程序中的「假處分」制度，並非聲請停止執行。

法官指出，開庭調查本件聲請時，已向台哥大闡明暫時權利保護制度類型的選擇，台哥大仍執意聲請停止執行、不願改為聲請假處分，因於法不合，無從准許。

此外，台哥大本件聲請包含停止執行NCC依法開罰甚至可停止使用頻率等措施，法官認為NCC依《電信管理法》裁罰、於法有據，台哥大的主張不具備特別權利保護必要性，若受裁罰或其他不利處分，仍可提起訴願或撤銷訴訟救濟，屆時並得聲請停止執行，已足資保障權益。

台哥大2022年2月向NCC申請合併台灣之星電信公司，NCC召開聽證會等調查程序後，2023年1月18日附條件准許「台台合併」，但合併後，因台哥大持有的1GHz以下頻率超出整體電信事業可用總頻寬1/3、達10MHz，NCC核准「台台合併」最主要的附款，就是要求台哥大不得繼續保留這些超額頻寬。

台哥大主張失去這10MHz頻寬將破壞旗下電信頻譜完整性、損及約1000萬用戶權益，持續跟NCC爭取，NCC在附款到期前，已先罰台哥大2次怠金共60萬元，今年7月22日、8月2日以台哥大逾期仍未改正基地台網路設置為由，各罰鍰300萬元，昨（14日）第3次開罰300萬元，不僅可連續開罰，最重可停用頻率。

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