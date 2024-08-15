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與姊姊互看！她長大才知「一線鮑」　一票妹子羞吐：洗澡很療癒

▲私密處、下半身、妹妹、女性疾病。（圖／記者田暐瑋攝）

▲原PO小時候就發現，她的私密處構造與姊姊長得不一樣。（示意圖／記者田暐瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「算是發育不良嗎？」一名妹子透露，她小時候發現，私密處沒有小陰唇，與姊姊的構造非常不一樣，長大後才知道這叫做「一線鮑」，因此好奇是否有女孩有同樣狀況？文章曝光後，一票女網友都害羞+1，「以前也覺得很醜，去看謎片，人家都有兩片，我都沒有」、「一線鮑超痛苦的，做完都會破皮或撕裂傷」。

一名女網友在Dcard表示，小時候與姊姊研究私密處時，發現她的構造不一樣，按理來說小陰唇應該是翻開之後能明顯看到才對，「可是我小時候怎麼翻都看不到...甚至懷疑小陰唇夾進去裡面了。」

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直到長大後，原PO聽到「一線鮑」這詞後，去找照片查看才發現有這形狀，因此她害羞詢問「一線鮑看不到小陰唇，那這樣算是發育不良嗎？」

底下引來一票女孩回應，「可以去婦產科給醫生看看～國中跟媽咪去才知道是小陰唇發育不良，基本上小只有在陰蒂下面長一點點，腿打開就能直接看到洞，外觀上是一線鮑沒錯」、「我的翻開根本沒有小陰唇，直達洞口，但我覺得超美，沒有黑黑一條小陰唇真是太漂亮了」、「原來這就是一線鮑，但我覺得做愛很容易磨到，蠻痛的」、「一線鮑超痛苦的，做完都會破皮或撕裂傷」。

有女網友透露，反而這構造更好清洗私密處，「怎麼這麼多一線鮑？我就是兩片超大片，以前還以為是正常，洗澡撥開來把白白的污垢洗掉還會很療癒！後來才知道自己有多醜」、「以前也覺得很醜，去看謎片，人家都有兩片，我都沒有...以為是什麼生病還是癌症或基因缺陷，後面長大...嗯很好洗，不會藏汙納垢」、「我今天才知道我是一線鮑，確實還蠻好清洗的啦，洗澡用水搓一下就好」。

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