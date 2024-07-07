以前享受舌吻「現在卻覺得噁心」　他有感：我太太也這樣

▲原PO現在覺得舌吻很噁心。（示意圖／記者黃可昀攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

愛到深處，輕輕吻一下可能無法滿足彼此，渴望「更進一步」也在所難免。不過近日就有網友發文透露，她以前都會想和男友「喇舌」（舌吻），但現在卻覺得有點噁心，有人也是這樣嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「以前喜歡喇舌現在覺得噁心」為標題發文，提到她以前很喜歡親吻男友，甚至還會要對方把舌頭伸出來，非常享受喇舌的感覺。不過，她近日不知為何，突然覺得這樣有點噁心，也不想和男友親吻了。

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原PO透露，男友現在親完她後，若臉上有口水，她就會想趕快擦掉，可是她以前明明不會這樣，有沒有人也是如此？

貼文曝光後，底下網友留言回應，「昇華了，變成家人」、「應該是熱戀期過了，情感上已經不追求熱情，也可能是覺得對方口腔味道和以前不同，或沒有那麼愛他了」、「我太太也是這樣，剛在一起的時候親口說可以抱很久、親很久，現在都不能親，都把我推開」、「啊就是膩了，已經不喜歡做這件事，再過不久可能連%都不想%」。

說到親吻，醫師黃軒過去曾透露，接吻時若產生愉悅感，會有減壓效應，且親吻會導致血管擴張，所以也可能對降低血壓有益，但這種效應都只是短暫的。另外，接吻可刺激唾液分泌，有助於維持口腔濕潤、清除食物殘渣，減少細菌生長。

不過黃軒也指出，接吻其實也有風險，可能會傳染口腔或唾液相關疾病，像是感染性疾病，所以在有症狀的情況下，最好避免與他人親密接觸。