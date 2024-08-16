「陸船翻覆案」2海巡員偵結不起訴　海委會籲請各界支持鼓勵

▲大陸漁船越界捕魚時遇海巡拒檢翻覆，釀成2名船員死亡，該陸船因此被帶回做進一步調查。（圖／林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

大陸漁船今年2月14日在金門越界捕魚時，遇到海巡拒檢逃逸，期間2船相撞造成4名船員落海，釀成2人死亡。其中海巡巡防艇黃姓艇長、蔡姓駕駛被列為過失致死罪被告身分偵辦，歷經6個月的偵查，金門地檢署確認海巡並無違法行事，堅守崗位維護國人權益，對海巡執法人員均為不起訴處分，海委會也籲請各界持續給予支持鼓勵。

海委會指出，本案因涉人員死亡，海委會第一時間即指示海巡署循傳統民俗為籌辦祭儀，早晚馨香祭拜亡者，直到7月30日雙方簽署協商紀要，我方完成有關程序，將遺體交還陸方為止，皆未曾中斷；而考量三無船人員都為經濟上弱勢，海委會同時協調關心海巡與兩岸良性互動的企業家、熱心人士捐贈遇難者家屬慰問金，展現我方人道關懷立場，給予家屬最大程度的撫慰，盼望亡者安息、生者安心。

▲案發後我方早晚馨香祭拜亡者，直到7月30日雙方達成共識，我方將遺體交回陸方。（圖／林名揚翻攝）

海委會對陸方釋放胡姓釣客感到欣慰，也樂見兩岸持續堆疊善意，希望陸方在完成有關程序後，儘速釋放澎湖籍「大進滿88」洪姓船長及漁船，恢復既有協同執法機制，合作維護海洋秩序，相互投入救生救難等工作，共創兩岸人民的最大福祉。

▲本案大陸三無船。（圖／林名揚翻攝，下同）

對於海巡執行取締三無船過程中，不幸發生2名大陸人士死亡意外，海委會對此感到難過不捨，對於未及錄影蒐證致家屬哀痛，海巡署除多次向社會及家屬表達歉意，並全面精進執法技巧，盡最大的努力，避免類案再度發生，海委會也呼籲陸方有效管理違法船舶問題，恢復事件發生前兩岸海域之平靜。