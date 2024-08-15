馬英九挺盧秀燕選黨主席？　朱立倫稱言之過早：先做好市政工作

▲朱立倫率領一級黨務主管普渡拜拜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨預計明年8、9月改選黨主席，台中市長盧秀燕被看好代表國民黨參選2028總統大選，但目前仍持續「燕子划水」，馬英九基金會執行長蕭旭岑日前則說，如國民黨想參選2028年總統的人，不選明年的黨主席，會重蹈2020、2024的模式。國民黨主席朱立倫今（15日）受訪表示，自己的任期到明年10月，談這些都還言之過早，專心做好現在的工作，並把市政工作做得更好才是重點。

國民黨主席改選最遲明年7月登場，朱立倫將競選連任態勢明朗，黨內有實力挑戰者動作已頻頻，傳侯友宜有意角逐，讓未來能夠掌握新北市長提名權，而盧秀燕除了積極訪美外，也南下向王金平請益，並在中南部宴請各界，讓黨主席選舉提前開打的味道。

據了解，蕭旭岑日前言論在黨內掀起波瀾，引發前總統馬英九挺盧秀燕的「陰謀論」，讓潛在候選人現任黨主席朱立倫、新北市長侯友宜與盧秀燕運籌帷幄，調兵遣將多路打聽。蕭旭岑則又強調，並非挺哪一個人選黨主席，而是認為選務黨務合一，任何要選總統的人都要參選黨主席。

朱立倫今日帶領國民黨一級黨務主管普渡大拜拜，會後受訪時被問及相關，朱強調，自己的主席任期是到明年10月，還有一年多的時間，這個時候來討論這個問題，不僅會干擾整個黨的運作、黨內的團結，最重要的還會影響到盧秀燕、侯友宜目前的工作。

朱立倫認為，目前還不需要再討論這個議題，「我好好的從事黨務工作，那一樣的，盧市長、侯市長都專心做好現在的工作」，因為民眾期待國民黨的是國民黨不斷改革，並社會連結在一起，在市政工作做得更好，在立法院能更團結，讓民生議題趕快通過。

