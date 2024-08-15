8月嬰獨坐乖乖椅狂哭5hrs沒人理　母心碎曝：他是早產腎水腫兒

▲男嬰媽媽今天招開記者會，指控道禾托嬰中心整個制度都壞掉了。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

竹北貴族托嬰幼兒園托嬰中心遭家長提告不正當對待，監視器畫面曝光後引起家長一片撻伐，道禾幼兒園昨日原本宣布「即日起停業到年底」，但晚間又改口「無限期停業」。家長今開記者會指出，從影片中發現孩子被放在椅子上至少4、5個小時，孩子幾乎一整天都在嚎啕大哭，但教保員、主任卻視而不見，令人心寒。

家長表示，開記者會的目的是希望讓其他家長和小朋友知道幼兒園內發生的情況，他認為，孩子在這麼多教保員的視線下可以哭一整天、坐在椅子上4、5個小時，已經不是單一教保員的問題，是整個體制的崩壞。

本次發生不正當對待的是一名8月大男嬰，5月中開始送往道禾托育，7月12日發生孩子身上出現大量瘀青，當天晚上家長就到警局提告，因著公權力調查介入，警方、社會處無預警稽查托嬰中心並拷貝影片，之後家長才能順利看到影片檔案，發現孩子被不正常對待。

▲▼家長看監視器才發現，寶寶坐在乖乖椅上超過４、５個小時，期間嚎啕大哭不僅沒有教保員過去關心他，也沒有給他喝水。（圖／新竹縣議員歐陽霆提供，下同）





家長哽咽地說，孩子是早產，因腎水腫的關係特別交代園方要給孩子多喝水，結果看完監視器畫面才知道，孩子被放在小椅子上超過4、5個小時，根本沒喝水，監視器中一整天幾乎都聽到孩子嚎啕大哭，其中一段時間孩子在地上爬，撞到頭大哭，教保員也完全不理會，還言語羞辱稱孩子「噁心」、「你像屎一樣」、「等一下把他綁起來」…讓他非常心疼。

新竹縣議員歐陽霆除了指出育嬰中心可能存在超時超量問題，也希望社會處能查明真相，了解哪些孩子受到不當對待，進行檢討。

新竹縣政府社會處接獲報案後，先依托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法，函請該托嬰中心將事發前30日之監視器畫面，提供社會處保存及查調，並陪同家長於每周一至周五下午及假日查看30日之完整監視器內容，確有違反兒童及少年權益福利保障法規定之事實。

為維護幼兒照顧權益，社會處已主動請新竹縣托嬰協會盤點尚有名額之托嬰中心，並請新竹縣北區居家托育服務中心盤點尚可收托幼兒之保母，協助後續幼兒照顧轉銜，另，社會處已邀專家，儘速召開專家會議討論，根據查調事實及違法情節輕重，依規予以裁處。依兒童及少年權益福利保障法規定，違反第49條各款情形，托育人員將處以新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並公布姓名且不得再任托育人員；托嬰中心督導不周，且未能提供安全環境，將裁處6萬元以上60萬元以下罰鍰，情節嚴重者，將命停辦並公布名稱及負責人姓名。

112年社會處辦理托嬰中心評鑑，已進行更多資訊揭露予以社會大眾，包含提前公告評鑑各項指標，並於公布結果上呈現等第，而本案托嬰中心確實違反兒童及少年福利與權益保障法第83條第1項規定，有虐待或妨害兒童及少年身心健康之情事屬實，本府將撤銷優等。

▲期間教保員不斷出言羞辱孩子，還在換尿布時把髒褲子蓋在寶寶臉上。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲午睡期間寶寶自己在旁邊哭，教保員不僅沒有理他，在寶寶跌倒撞到頭時也視而不見。

▲▼歐陽霆在社群曝光２張照片，引起家長們的憤怒。（圖／新竹縣議員歐陽霆提供）