1.3萬人參加鹿港地藏王普度　他見國道「肢體不全孤魂」求超度

▲超度國道1號南下193K-195K無主亡靈。（圖／鹿港地藏王廟提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港地藏王廟，將於8月16日(農曆七月13日)晚上放水燈，開始進行中元普度法會，今年有超過1萬3千人參加，令廟方最深刻的是，有正妹一次超度8個嬰靈，還有人求身體健康，為他前世被宰殺的甲魚立牌位，還有民眾開車看到國道1號南下193K- 195K許多肢體不全的孤魂，也前往廟方求菩薩超度亡靈。

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟表示，今年超度法會4月1日開始報名，至8月11日截止報名，有超度祖先、動物、冤親債主及嬰靈及十方孤魂等等項目，有超過13,000人參加。法會當天設立毛小孩遊戲區和折翼天使嬰靈戲水區及夾娃娃機等，除此之外，還有超人氣的註生娘娘收契子等項目。

▲鹿港地藏王廟中元節有13,000多人參加。

林慧娟說，現代人超度嬰靈已經跳脫以往見不得光的傳統思維，現在有情侶、夫妻都會一起到廟裡報名，甚至會跟報名的執事人員說起原因，今年還有一對情侶，各自幫自己超度嬰靈，要繳錢時還各付各的，甚至還有要男友霸氣喊要為女友超度的嬰靈付錢。

林慧娟說，還有民眾因為有眼疾又身體不適，經問事才知道前世宰殺甲魚(鱉)，須連續3年超渡前世被殺的甲魚，說也奇怪，超度10天後眼睛竟不藥而癒。還有民眾要超度中山高速公路南下193K-195K無主亡魂，一問之下才知道，該民眾開車行經該處時，總是見到看見許多肢體不全的亡靈站在高速公路的路肩徘徊不去，令她印象最深刻。

▲註生娘娘收契子。