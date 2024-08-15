　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／恐嚇蕾菈「噁爛臭網紅一起下地獄」　24歲單親媽下場曝

▲蕾菈被網友推銷減肥藥。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲YouTuber蕾菈（本名何蕾伊菈）日前遭恐嚇。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

記者黃宥寧／台北報導

YouTuber蕾菈（本名何蕾伊菈）日前遭1名葉姓女子在社群軟體IG限時動態公開貼文，內容包含「噁爛臭網紅，跟比自己大29歲的人上床，下面很臭，胸部做過又怎樣？」等侮辱性文字，更威脅「一起下地獄」，還附上蕾菈IG帳號截圖，以此方式恐嚇，蕾菈事後報警提告。士林地院依恐嚇危害安全罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。

24歲葉姓單親媽媽於2022年父親節當天，在新北市淡水某汽車旅館，透過Instagram傳送私人訊息給蕾菈，內容為：「你要不要來我家看個東西，超驚喜，想跟妳討論，你又不跟我討論」，隨後，在限時動態中公開貼文「真搞不懂，明明就是一個噁爛的臭網紅，還把自己裝得那麼清高，跟比自己大29歲的人上床，笑死...」、「『菈』？上過101酒店又怎樣？每天接S我知道一次三萬嗎」等侮辱性言語，並暗示要公開蕾菈的裸身影片來損害其名譽，威脅稱「你的影片永生永世都會在網路上，不管犧牲什麼，我都在所不惜，甚至我們一起下地獄！」。

葉女還張貼了蕾菈的IG帳號「蕾菈」的截圖，以公開損害名譽影片的方式恐嚇蕾菈，導致蕾菈感到極大威脅，報警提告，葉女偵查時以分期付款18萬給蕾菈達成和解，仍被依法起訴。

法院開庭時，葉女說「我不滿男朋友跟蕾菈有聯繫」，故心生怨懟傳訊給對方。法官考量葉女坦承犯行，偵查過程中與告訴人達成和解，承諾分期賠付18萬元，但迄今僅支付5萬元，未履行完整和解內容，考量其動機、育有1名未成年子女、離婚等，依恐嚇危害安全罪，處有期徒刑2月，可易科罰金6萬元。

身材火辣的蕾菈從YouTuber「反骨男孩」走紅，並開設自己的YouTube頻道，總訂閱人數高達93.6萬，但去年11月她與丈夫湯宇，涉嫌施用及持有第二級毒品大麻被捕，施用毒品部分因無陽性反應處分不起訴，持有大麻部分則獲緩起訴處分，檢察官依職權再議，高檢署駁回再議，夫妻倆獲緩起訴處分確定。

ET快訊
快訊／一次1.2萬！爆接受免費招待2次　陳宗彥4點聲明
黃國昌直播哽咽！　「看完記者會，我心裡很難過」
快訊／「黃仁勳妖股」原本走跌2%　反轉飆衝亮漲停
做12次2次沒付錢！　陳宗彥「爽啪3妹」暗號曝光
曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況
安洗瑩喊退國家隊　韓媒揭辛酸：替前輩洗衣打掃7年
不是浪浪！台中遭燙死虎斑貓「有主人」　生前萌樣曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳宗彥接受2次性招待遭起訴　4點聲明回應曝：我深感不解

大貨車酒駕飆國道衝防撞車！司機慘卡駕駛座　女乘客爬出求救

雨大看不清！台74線CRV猛撞特斯拉彈起　超近撞擊畫面曝

借地餵養流浪狗！牠衝出馬路「害騎士摔癱」　愛媽慘被起訴

做12次2次沒付錢！陳宗彥「涉貪2萬4」起訴　爽啪3酒店妹暗號曝光

沙鹿住宅竊案頻傳！民眾PO網提醒　竟是「海線獨臂盜」重出江湖

台南武聖夜市出現偷拍狼　細肩帶女拉住喊「不要跑」

超衰！買菜婦進賭場問路一起被逮　挨罰6千元結局全免了

不是浪浪！台中遭熱油燙死虎斑貓「有主人」　生前健康萌樣曝

國道驚魂！轎車變換車道狂噴白煙　後車「5秒看不見路」嚇傻

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

與爸2月未見女兒飛撲擁抱　把握時間黏緊緊好溫馨

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

日妹在台租房被趕4次　崩潰淚喊：租金太貴！

陳宗彥接受2次性招待遭起訴　4點聲明回應曝：我深感不解

大貨車酒駕飆國道衝防撞車！司機慘卡駕駛座　女乘客爬出求救

雨大看不清！台74線CRV猛撞特斯拉彈起　超近撞擊畫面曝

借地餵養流浪狗！牠衝出馬路「害騎士摔癱」　愛媽慘被起訴

做12次2次沒付錢！陳宗彥「涉貪2萬4」起訴　爽啪3酒店妹暗號曝光

沙鹿住宅竊案頻傳！民眾PO網提醒　竟是「海線獨臂盜」重出江湖

台南武聖夜市出現偷拍狼　細肩帶女拉住喊「不要跑」

超衰！買菜婦進賭場問路一起被逮　挨罰6千元結局全免了

不是浪浪！台中遭熱油燙死虎斑貓「有主人」　生前健康萌樣曝

國道驚魂！轎車變換車道狂噴白煙　後車「5秒看不見路」嚇傻

從宅男變型男　青年就業領航計畫協助青年更有自信

東京3間百年歷史老屋咖啡　懷舊空間吃法式吐司+氮氣咖啡超享受

香港經濟不佳　港府要求銀行支持中小企業

維持國內市場穩定！　俄再祭「汽油出口禁令」至年底

郭國文「座談會比造勢」批柯花475萬　白營翻賴清德申報583萬：去問他

睽違18年！《小孩不笨3》強勢回歸　導演曝「花10年籌備」

郭國文稱台南造勢18萬可辦成免花475萬　吳怡萱反酸：XX比雞腿

「蘭州拉麵」大缺工！蘭州市「200萬獎金」徵100名高技能人才

緬甸將領傳政變！領導人敏昂萊疑遭拘禁　軍方否認

崑山科大7度獲教育部高教深耕補助　總經費奪全國私科第二

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

社會熱門新聞

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

藝人「黑支」出事了！酒後大鬧便當店搬椅砸人

3寶媽劈腿小王　綠帽夫獲賠40萬

即／成大驚爆詐領助理費　教授等11人被搜索帶回

即／柯獻金假帳案　端木正200萬交保

端木正、李文宗深夜抵北檢複訊

台北小巨蛋旁車禍1死2傷　肇事男慟認「家人剛病逝」

快訊／端木正湊不到200萬　改100萬交保

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

陳宗彥捲性招待醜聞！南檢起訴建請從重量刑

成功大學教授涉詐助理費　80萬交保

鄭文燦被檢舉特權獨居吹冷氣　矯正署說話了

更多熱門

相關新聞

YTR安啾捷運站遇路人搭話！　道歉還原過程

YTR安啾捷運站遇路人搭話！　道歉還原過程

YouTuber安啾（Anjou）因開箱「倉鼠合唱團」影片爆紅，平時會在社群分享日常的她，最近在IG限動發文透露，在捷運站前遇到一名陌生人向她搭話，不過她當下選擇冷漠回應，事後才驚覺自己沒確認對方是不是觀眾，因此心中感到有些愧疚，「如果是的話先跟你道歉。」

YTR陳妮絲訂機票打錯字！　「花錢改名」曝無奈

YTR陳妮絲訂機票打錯字！　「花錢改名」曝無奈

藝人「黑支」出事了！酒後大鬧便當店搬椅砸人

藝人「黑支」出事了！酒後大鬧便當店搬椅砸人

女駕駛「笑曬開車照」踩2巨雷！網紅：怎拿到駕照的？

女駕駛「笑曬開車照」踩2巨雷！網紅：怎拿到駕照的？

貴婦打醫美針太痛喊停不成　告醫師結果出爐

貴婦打醫美針太痛喊停不成　告醫師結果出爐

關鍵字：

網紅恐嚇隆乳蕾菈藝人

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

懶得排隊！上海妹嗆顧客：我那麼好看

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

寵物美容被問「可洗3隻獅子嗎？」

女患者確診「鐵氟龍流感」！疾管署回應

男星夏天省電不開冷氣「熱暈在房中」

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面