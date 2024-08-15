獨／恐嚇蕾菈「噁爛臭網紅一起下地獄」　24歲單親媽下場曝

▲YouTuber蕾菈（本名何蕾伊菈）日前遭恐嚇。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

記者黃宥寧／台北報導

YouTuber蕾菈（本名何蕾伊菈）日前遭1名葉姓女子在社群軟體IG限時動態公開貼文，內容包含「噁爛臭網紅，跟比自己大29歲的人上床，下面很臭，胸部做過又怎樣？」等侮辱性文字，更威脅「一起下地獄」，還附上蕾菈IG帳號截圖，以此方式恐嚇，蕾菈事後報警提告。士林地院依恐嚇危害安全罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。

24歲葉姓單親媽媽於2022年父親節當天，在新北市淡水某汽車旅館，透過Instagram傳送私人訊息給蕾菈，內容為：「你要不要來我家看個東西，超驚喜，想跟妳討論，你又不跟我討論」，隨後，在限時動態中公開貼文「真搞不懂，明明就是一個噁爛的臭網紅，還把自己裝得那麼清高，跟比自己大29歲的人上床，笑死...」、「『菈』？上過101酒店又怎樣？每天接S我知道一次三萬嗎」等侮辱性言語，並暗示要公開蕾菈的裸身影片來損害其名譽，威脅稱「你的影片永生永世都會在網路上，不管犧牲什麼，我都在所不惜，甚至我們一起下地獄！」。

葉女還張貼了蕾菈的IG帳號「蕾菈」的截圖，以公開損害名譽影片的方式恐嚇蕾菈，導致蕾菈感到極大威脅，報警提告，葉女偵查時以分期付款18萬給蕾菈達成和解，仍被依法起訴。

法院開庭時，葉女說「我不滿男朋友跟蕾菈有聯繫」，故心生怨懟傳訊給對方。法官考量葉女坦承犯行，偵查過程中與告訴人達成和解，承諾分期賠付18萬元，但迄今僅支付5萬元，未履行完整和解內容，考量其動機、育有1名未成年子女、離婚等，依恐嚇危害安全罪，處有期徒刑2月，可易科罰金6萬元。

身材火辣的蕾菈從YouTuber「反骨男孩」走紅，並開設自己的YouTube頻道，總訂閱人數高達93.6萬，但去年11月她與丈夫湯宇，涉嫌施用及持有第二級毒品大麻被捕，施用毒品部分因無陽性反應處分不起訴，持有大麻部分則獲緩起訴處分，檢察官依職權再議，高檢署駁回再議，夫妻倆獲緩起訴處分確定。