藝人「黑支」出事了！酒後大鬧便當店搬椅砸人　跳針狂嗆這句話

記者唐詠絮／彰化報導

藝人黑支（陳清達）演出《台灣龍捲風》「黑支老大」走紅，曾因辱罵、毆打醫護人員吃上官司，今(13日)凌晨酒後到彰化市一間便當店大鬧，看到有民眾拿起手機錄影，不斷的重複跳針的大喊「我就是黑支」，氣噗噗拿椅子砸傷對方，警方據報到場，酒測值高達1.04毫克，受傷民眾已提吿傷害及公然侮辱。

▲藝人「黑支」凌晨大鬧便當店砸傷人。（圖／民眾提供，以下同）

▲藝人「黑支」凌晨大鬧便當店砸傷人。（圖／民眾提供）

「黑支」酒後大鬧店家影片，今天在網路社群瘋傳，當時「黑支」進到店內大鬧時，就一直重複「我就是黑支」，店內有名男子隨即拿出手機錄影，黑支頓時理智線炸裂，砲轟對方「你針對我」。

當時「黑支」強調自己已經到店內吃過很多次「吃飯啦 不要吵」、過程中見吳男仍持手機錄影，不斷的說「你應該錄你自己」、朝對方開嗆「歸剛ㄟ」、「你啥咖鳥仔」，遂拿椅子往吳男頭部砸，今天下午，「黑支」住處拉下鐵門也無人回應， 手機也沒接。

▲受傷民眾持驗傷單到警局提告。（圖／民眾提供）

彰化警分局莿桐派出所表示，凌晨零時39分接獲通報，中華西路的一間便當店有人發生衝突，員警到場時未發現有人打架，經查是陳姓民眾(藝人黑支)疑似有酒後情緒失控的情形，對店家大聲辱罵。

警方指出，「黑支」之後又與在一旁持手機錄影的吳姓男子發生肢體衝突，造成吳男背部、肩部、手部及頭部受傷，「黑支」則是手部，兩人被分別被送往秀傳、漢基等醫院就醫，處理員警發現「黑支」有酒味，疑有飲酒，而「黑支」也自述有喝酒，經酒測，發現其酒測值達1.04毫克；吳男酒測值為0。由於吳姓民眾有提告傷害，後續將傳訊相關人到案說明釐清。