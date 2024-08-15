Fed將定調9月降息！　8月非農就業數據決定降息規模

▲Fed主席鮑爾明確表示，若數據支持，9月就很可能降息。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合外電報導

投資人預期聯準會（Fed）將於9月宣布首次降息；經濟學家14日指出，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）將於下周的演講中為9月降息奠定基礎，但實際降息規模仍要等8月非農就業數據出爐後再做決定。

綜合外電報導，美國7月消費者物價指數（CPI）增幅低於市場預期，年增2.9％，低於6月的3％，創下2021年3月以來的最低水準，市場參與者關注經濟成長，而鮑爾將為即將到來的貨幣寬鬆定下基礎，「主動」進行降息。

8月份的2大重頭戲，CPI已率先開出，非農就業數據（NFP）即將在9月6日開出，市場樂觀期待9月降息。

鮑爾7月底就明確表示，只要數據支持，9月降息就已是「擺在檯面上」，他與其他Fed政策制定成員表示，希望確保CPI可以斥續走低到2％的目標。鮑爾說Fed想要看到更多數據面的支持，獲得更多信心，才能放心降息。

摩根大通的全球固定收益資產管理投資組合經理貝羅（Kelsey Berro）表示，他認為Fed在9月降息「實際上沒有任何爭議」，真正的爭論點在於，究竟是基點利率下調25還是50而已。