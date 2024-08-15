園長之子染指逾20女童！洪健益再揭股東玩法背景硬

記者李芸樺、陳妏雅／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園長之子、狼師毛畯珅性侵20幼童案，明（16日）將進行一審宣判。離譜的是，從第一案發生迄今已超過2年，卻因為前後任台北市政府官員的不積極作為，導致毛畯珅一度逍遙法外，造成更多無辜孩童受害，防護網體系難辭其咎。

接獲民眾爆料的台北市議員洪健益，到《豈有此呂》揭開更多不為人知的幼園暗黑面和股東知法玩法，他的爆料被社會局批子虛烏有，他仍準備好開議後要直球對決，他嗆不敢給家長看監視器、不敢跟他對質怕什麼？嗆三寶爸市長蔣萬安不敢面對，也嗆護前市長柯文哲的陳智菡「欠台北市民一個道歉」。

▲ 台北市議員洪健益 。（圖／《豈有此呂》）

洪健益指出，這家幼兒園過往在苗栗開業就出事，改名「借屍還魂」，性侵案爆發後，社會局甚至主動「提醒」他們，旗下托兒所要記得改名字、換負責人切割，然而該園師生比不夠，竟還能得到評比優質，拿補助2千多萬？他們的背景到底有多硬？洪健益懷疑有人介入「關心」。

▲ 洪健益說明監督攻防北市府的經過 。（圖／《豈有此呂》）

洪健益是五屆議員歷經三任市長，指歷來北市府出包，只要該單位心裡有鬼，就會以「司法不公開」、「個資法保密」等理由，拒絕議員調閱資料，毛畯珅事件恐怕也是擔憂局長位置不保，更會影響到蔣萬安。他將追究懲處，也會要求訂定自治條例及相關SOP機制。

更多讓人不平的吹哨內幕、亡羊補牢的作為，請鎖定8月15日下午1:10分的《豈有此呂》，聽洪健益一一說明。