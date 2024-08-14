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台積電進駐「南科嘉義園區」環差案　環評大會過關

▲▼ 嘉義科學園區基地 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義科學園區基地 。（資料照／嘉義縣政府提供）

文／中央社

南部科學園區嘉義園區因台積電進駐提出環境差異分析，今天於環評大會審查，環評委員確認污水處理、區外土石方管理後建議此案通過。嘉義縣長翁章梁說，盼讓產業發展往前推動。

環境部召開環境影響評估審查委員會第18次會議，審查「南部科學園區嘉義園區開發計畫環境影響差異分析報告」。

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翁章梁會後接受媒體聯訪時表示，嘉義科學園區因為台積電進駐，因此需要進行環差，經過環評大會審議通過，感謝環委監督；站在地方政府的立場，也會監督落實所有環評要求；希望能加快科學園區開發，讓產業發展往前推動，台電、台水、再生水等都有計算，足夠供應。

開發單位國家科學及技術委員會南部科學園區管理局表示，嘉義園區位於嘉義縣太保市，面積約88公頃；預計引進產業包含引進精準健康、智慧載具、智慧農業及新興科技等產業聚落；預估創造就業機會約4900至5700人。

環委提到，根據報告，未來處理過後的污水排放量每天還有約1萬立方公尺，對承受水體來說污染是增量的，希望加強說明對環境的負荷。

此外，環委提到，在開發後的土石方增量，除了園區內暫置外，另外規劃區外45公頃，對於當地土方運送，保守估計有數萬車次，影響是在外部，應該要有合理的評估說明。

開發單位表示，污水排放會設置再生水廠，放流水回收產製再生水供用，評估園區下游承受水體水質，可維持河川水體水質利用，預期不致對現況魚塭調節用水有明顯影響。

至於土石方暫置的議題，開發單位表示，民國116年之前會由科學園區管理局負責管理，116年後將協助嘉義地區開發使用。翁章梁會中補充，目前已劃設367公頃重劃區，未來土石方將於用當地工程開發。

經環委討論後，未再新增其他意見，建議此案補充修正後通過。

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