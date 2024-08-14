王毅：中國必將跨越「修昔底德陷阱」、「中等收入陷阱」

▲中國大陸外交部長王毅。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外長王毅13日在《人民日報》撰文指出，中國發展進入戰略機會和風險挑戰並存、不確定難預料因素增加的時期。同時，他也強調，中國不斷發展壯大，必將成功跨越所謂「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）、「中等收入陷阱」（middle income trap）。

王毅該篇文章的標題為「為進一步全面深化改革、推動中國式現代化營造良好外部環境」，他提到，中共二十屆三中全會的《決定》強調，「中國式現代化是走和平發展道路的現代化」，繼續把改革推向前進，是推動構建人類命運共同體、在百年變局加速演進中贏得戰略主動的必然要求。

王毅指出，中國書寫了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟的新篇章，實現近1億農村貧困人口全部脫貧，對世界減貧貢獻率超過70%，對世界經濟增長貢獻率連續多年超過30%，有力推進了全球發展事業。

王毅強調，一個矢志改革創新的中國不斷發展壯大，必將成功跨越所謂「修昔底德陷阱」、「中等收入陷阱」，必將進一步增強世界和平與國際正義的力量。

王毅坦言，國際情勢變亂交織，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義明顯上升，局部衝突和動盪頻發，全球性挑戰不斷加劇，個別大國大搞強權霸凌、肆意圍堵打壓新興力量，「中國發展進入戰略機會和風險挑戰並存、不確定難預料因素增加的時期。」

對於中國今後的對外工作，王毅說，要全面貫徹整體國家安全觀，為現代化建設提供堅強安全保障，堅決捍衛黨的領導和中國特色社會主義制度，堅決維護國家統一和領土完整，堅決反對外部勢力利用台灣、涉港、涉疆、涉藏、人權等問題干涉內政、攻擊抹黑中國形象。

王毅還說，「要毫不動搖堅持外交大權在黨中央，自覺堅持黨中央集中統一領導，認真落實黨領導外事工作條例，進一步強化黨領導對外工作的體制機制，確保黨中央對外工作決策部署不折不扣貫徹落實。」

「修昔底德陷阱」一詞由美國政治學者格雷厄姆·艾利森（Graham Allison, Jr.）創造，其認為，當新興強國崛起，並威脅到現有強國的國際霸主地位時，雙方可能爆發戰爭衝突。

「中等收入陷阱」指一個國家的經濟高速增長，並在人均GDP達到中等收入水準後，發展陷入停滯的狀態。