　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

王毅：中國必將跨越「修昔底德陷阱」、「中等收入陷阱」

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲中國大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外長王毅13日在《人民日報》撰文指出，中國發展進入戰略機會和風險挑戰並存、不確定難預料因素增加的時期。同時，他也強調，中國不斷發展壯大，必將成功跨越所謂「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）、「中等收入陷阱」（middle income trap）。

王毅該篇文章的標題為「為進一步全面深化改革、推動中國式現代化營造良好外部環境」，他提到，中共二十屆三中全會的《決定》強調，「中國式現代化是走和平發展道路的現代化」，繼續把改革推向前進，是推動構建人類命運共同體、在百年變局加速演進中贏得戰略主動的必然要求。

王毅指出，中國書寫了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟的新篇章，實現近1億農村貧困人口全部脫貧，對世界減貧貢獻率超過70%，對世界經濟增長貢獻率連續多年超過30%，有力推進了全球發展事業。

王毅強調，一個矢志改革創新的中國不斷發展壯大，必將成功跨越所謂「修昔底德陷阱」、「中等收入陷阱」，必將進一步增強世界和平與國際正義的力量。

王毅坦言，國際情勢變亂交織，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義明顯上升，局部衝突和動盪頻發，全球性挑戰不斷加劇，個別大國大搞強權霸凌、肆意圍堵打壓新興力量，「中國發展進入戰略機會和風險挑戰並存、不確定難預料因素增加的時期。」

對於中國今後的對外工作，王毅說，要全面貫徹整體國家安全觀，為現代化建設提供堅強安全保障，堅決捍衛黨的領導和中國特色社會主義制度，堅決維護國家統一和領土完整，堅決反對外部勢力利用台灣、涉港、涉疆、涉藏、人權等問題干涉內政、攻擊抹黑中國形象。

王毅還說，「要毫不動搖堅持外交大權在黨中央，自覺堅持黨中央集中統一領導，認真落實黨領導外事工作條例，進一步強化黨領導對外工作的體制機制，確保黨中央對外工作決策部署不折不扣貫徹落實。」

「修昔底德陷阱」一詞由美國政治學者格雷厄姆·艾利森（Graham Allison, Jr.）創造，其認為，當新興強國崛起，並威脅到現有強國的國際霸主地位時，雙方可能爆發戰爭衝突。

「中等收入陷阱」指一個國家的經濟高速增長，並在人均GDP達到中等收入水準後，發展陷入停滯的狀態。

ET快訊
短今綠島脫了！　火辣身材全看光
日本政府「開3條件」送東京近郊房！　外國人也行　
類鼻疽19年來最嚴重！　醫：新冠「免疫竊盜」恐讓人體擋不住細
一堆人中鏢！早晨「1習慣」害你瘦不下來　美護士：體重恐增加
快訊／悶殺女友還2度姦屍！　19歲憲兵遭起訴
快訊／17萬人驚喜！　00900意外調高配息
快訊／成大校園遭搜索！　教授等11人被帶回
「許光漢前女友」難得放閃！　牽手摟腰甜對視
汐止多貓遭虐殺丟路邊！　極惡手法曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

央視公布巴黎奧運收視率TOP20！　「嬋汐」跳水對決拿下第一

中共修法提高軍人撫卹　強調獻身精神

價值近6億法拍屋！陸27歲上班族「花8萬多買走」：曾擔心遇到詐騙

女子多次在網上「辱罵」中國隊選手教練　廣州警方：已刑拘

外傳遭中國隊2次退回　24歲神槍手逆襲「奧運一戰成名」

王毅：中國必將跨越「修昔底德陷阱」、「中等收入陷阱」

吃山竹「跑出大蠍子」　陸婦人遭攻擊中毒

「救生員看到都要下去救」！　陳芋汐爆料全紅嬋蝶泳程度差

北京律師傳因揭屍體盜賣案卸主任職　事務所否認

中國7月新增貸款遜於外界預期　創下15年來新低

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

端木正否認獻金假帳　黃國昌批：傷害民眾黨還想卸責！

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

央視公布巴黎奧運收視率TOP20！　「嬋汐」跳水對決拿下第一

中共修法提高軍人撫卹　強調獻身精神

價值近6億法拍屋！陸27歲上班族「花8萬多買走」：曾擔心遇到詐騙

女子多次在網上「辱罵」中國隊選手教練　廣州警方：已刑拘

外傳遭中國隊2次退回　24歲神槍手逆襲「奧運一戰成名」

王毅：中國必將跨越「修昔底德陷阱」、「中等收入陷阱」

吃山竹「跑出大蠍子」　陸婦人遭攻擊中毒

「救生員看到都要下去救」！　陳芋汐爆料全紅嬋蝶泳程度差

北京律師傳因揭屍體盜賣案卸主任職　事務所否認

中國7月新增貸款遜於外界預期　創下15年來新低

江蕙有望復出　動力火車一聽竟驚吐：可以封麥了！

蜘蛛人最強世仇！好萊塢男神「裸上身露巨肌」漫威R級預告曝光

男星「憩室炎」！醫揭：常便秘小心　好發2族群

華紙H1每股虧損0.13元　6月轉虧為盈

新青安違約　財政部：已定調聯徵不註記

萬聖節衝香港「3天機加酒1人8888起」！3旅行社優惠一次看

慈濟醫院祈福會結合診區落成　蔬食供齋傳遞健康理念

竹市聯合婚禮8／15起開放報名　豐厚好禮等新人帶回家

獨／汐止浪貓遭集體虐殺！第2隻貓屍證實被路殺　兇手已經落跑

高英軒錄影爆意外「舊傷突復發」！　忍痛5小時才就醫：這是當藝人的硬傷

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

大陸熱門新聞

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

救生員都要救！陳芋汐爆全紅嬋蝶泳程度

全紅嬋打給爺爺「必問4個問題」

17歲羽球小將張志傑猝死41天　母淚：兒子遺體仍帶不回來

陸奧運金牌選手「媽媽遭網暴」求網友停手

震撼退出國家隊！何冰嬌想嘗試別的運動：非常喜歡棒球

躺床一半吹風機突起火！8歲男童自救被讚爆

成績差的時候不來找我！ 中國飛魚潘展樂解散粉絲群

「嬋汐」跳水前不會游泳！陳芋汐還被踹進泳池

清晨6點打來聊天！她碎念掛掉...相親男怒：30歲還起床氣

剛奪羽球女單銀牌！27歲何冰嬌退役

農民看不上「酸角」變黃金　

保時捷擦撞機車「直衝路樹」炸成火球

11歲男童跟父公路騎單車！遭小車輾爆頭亡

更多熱門

相關新聞

王毅批美　指北約插手亞太勢必引發對抗

王毅批美　指北約插手亞太勢必引發對抗

中國外長王毅27日表示，當前地緣對抗增多，各種軍事安全「小圈子」層出不窮。他還點名美國主導的「印太戰略」加劇安全困境，並指北大西洋公約組織（NATO）插手亞太，勢必引發對立對抗，加劇局勢緊張。

布林肯向中方喊話維持台海和平！　外交部致謝：持續深化台美關係

布林肯向中方喊話維持台海和平！　外交部致謝：持續深化台美關係

大陸外交部證實　王毅將會見布林肯

大陸外交部證實　王毅將會見布林肯

會俄外長　王毅：願與俄維護各自利益

會俄外長　王毅：願與俄維護各自利益

烏克蘭外長見王毅：願與俄羅斯對話談判

烏克蘭外長見王毅：願與俄羅斯對話談判

關鍵字：

王毅修昔底德陷阱中等收入陷阱

讀者迴響

熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

施壓台鐵站務員「瞎扯腳踏車是助行器」　民團道歉：言論欠考慮

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

恐惹怒好兄弟　中元普渡「10種食物」別拜

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

色公公半個月6度性騷　人妻受不了提告

更多

最夯影音

更多

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面