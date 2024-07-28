王毅批評美國　指北約插手亞太勢必引發對抗

▲中國外交部長王毅。（圖／路透社）



文／中央社台北28日電

中國外長王毅27日表示，當前地緣對抗增多，各種軍事安全「小圈子」層出不窮。他還點名美國主導的「印太戰略」加劇安全困境，並指北大西洋公約組織（NATO）插手亞太，勢必引發對立對抗，加劇局勢緊張。

中國外交部官網27日深夜刊登王毅當日在寮國出席東協外長會議發言內容，提到上述說法。

王毅表示，當前正身處一個動盪不安、變亂交織的時代。地區衝突延宕，地緣對抗增多，氣候變化、恐怖主義、網路安全等新興安全挑戰接踵而至；單邊主義、冷戰思維抬頭，各種軍事安全「小圈子」層出不窮。

他就應對當前挑戰提出4點建議。包括堅守和平願景、秉持東協方式、夯實合作根基及堅持對話協商。

其中在堅守和平願景方面，王毅點名美國主導的「印太戰略」加劇安全困境，與地區長期和平繁榮的願景背道而馳。並稱北約插手亞太，勢必引發對立對抗，加劇局勢緊張，各方須高度警惕，堅決反對。

在堅持對話協商部分，王毅稱外部干涉解決不了問題，對抗施壓只會加劇局勢緊張。問題再複雜，也要堅持對話協商。衝突再激烈，也不能放棄政治解決。

他提到，關於加薩衝突，停火止戰和人道救援是當務之急，「巴人治巴」是戰後重建的基本原則，「兩國方案」是未來根本出路。至於烏克蘭危機，則應遵循「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」3原則，推動局勢盡快降溫，為和談逐步創造條件。