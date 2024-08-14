京華城案「柯大砲」靜悄悄　綠指柯文哲無視專家意見「現在不敢談」

▲民進黨中央記者會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對京華城容積率暴增被控涉嫌圖利財團，在檢調陸續約談北市都發局相關官員，傳喚前北市副市長彭振聲，因涉嫌重大遭限制出境，又接續傳喚台北市都市計畫委員會委員，逐步釐清案情。民進黨今（14日）召開記者會指出，整個京華城案就是先射箭再畫靶，即使專家學者在會議上提出許多反對使用都更奬勵意見，柯文哲仍視若無睹，這不是明目張膽的圖利？呼籲柯文哲負起責任說清楚，不要一再逃避、閃躲。

對於京華城案情，民進黨發言人吳崢、台北市議員簡舒培、律師陳又新召開「彭振聲限制出境！京華城案涉圖利柯文哲出來面對」記者會。

吳崢指出，近期京華城案逐漸升溫，過去多次被質疑的柯文哲，在台北市長任內，創下史無前例、讓不具都更資格的改建案，取得爆增840%容積，甚至違法自行創設容積獎勵，送給威京集團超過5000坪的樓地板，直接入袋財團，很明顯已涉嫌圖利；彭振聲、都審會委員陸續被檢調約談，甚至彭振聲因涉嫌重大遭限制出境，顯示該案涉嫌違法程度愈來愈高。

吳崢表示，彭振聲聲稱對整個京華城案的辦理，是出自於最高行政首長的裁量權，亦即指示是完全來自於柯文哲，如今彭振聲因涉嫌重大，柯文哲又如何置身事外？整個京華城案就是先射箭再畫靶，一開始就已決定要幫助京華城取得都更獎勵，更用北市府的預算找相關專家來幫京華城解套，即使專家學者在會議上提出許多反對使用都更奬勵意見，柯文哲仍一意孤行的將超過5000坪樓地板面積送給京華城的威京集團，難道這不是明目張膽的圖利？

簡舒培表示，北檢星期一以被告身份傳喚彭振聲，歷經3個小時偵訊後，檢察官認定彭振聲涉犯貪污治罪條例圖利瀆職罪嫌重大，諭知限制出境出海及住居。2020年柯文哲說「貪污來自縱容，長官不可能不知情」，柯文哲身為彭振聲長官，面對彭振聲已被列圖利罪被告，竟然一如往常，號稱最清廉的柯大砲卻靜悄悄、毫無說明。

簡舒培強調，這起案件有兩個重點，第一，柯文哲的爛攤子「京華城案」、「北士科案」等偵辦調查，已經越來越接近核心，也就是當時最高行政首長柯文哲，可能指示相關人等辦理；第二，檢察官認為彭振聲涉嫌重大，卻能不羈押，代表彭振聲相當配合調查，他不當余文也不想當李述德，是不是已經全盤托出？也因此，柯文哲完全不敢談。

簡舒培表示，彭振聲之前說過，柯文哲曾關心過京華城的要求，而且在京華城都市計劃案公告公文簽核時，他曾經問過都發局准用都更容積的法源依據為何，台北市都發局說有召開過專家學者討論，所以彭振聲認為「京華城准用都更容獎是最高首長行政裁量權」，因此把京華城都市計劃變更公告，呈上由最高首長決行。

簡舒培補充，台北市政府都發局於2020年10月12日召開專家學者諮詢會議，但根據專家學者諮詢會議紀錄，無論是都發局都市設計科、都市更新處、專家委員都在質疑容積獎勵適法性及其法令依據，會議結論更對容積獎勵持反對意見，要求京華城刪除。

她強調，京華城案是柯文哲接受陳情後，轉交交辦都發局，並親簽核定讓都發局將京華城爭取容積案送都委會研議，也是柯文哲蓋章核定決行由民間機提送的都市計畫變更案，讓京華城得準用都更容積獎勵，身為當時最高首長，難道柯文哲至今還是不出面回應嗎？

