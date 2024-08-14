70歲生技老董不倫40歲辣人妻！　曾撞名蘇丹紅公司被罵爆

▲生技公司的蘇姓董事在地方上是個有頭有臉的人物。美魔女人妻身材苗條，長相十分艷麗，迷倒上櫃董事。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

某間在藥廠界占有一席之地的上櫃公司，如今卻遭爆年約70歲蘇姓老董事和一名40多歲的美魔女人妻大搞不倫戀，兩人不僅以「愛妻」「老公」稱呼對方，甚至相約拍攝婚紗照，在拍攝預定日前不倫戀曝光，人夫大為光火，找上蘇姓董事理論，要求對方離開他老婆，蘇口頭答應後轉身又立即邀約人妻見面出遊，人夫家庭關係破裂大受打擊，決定提告侵害配偶權並求償。

某上櫃公司生技廠曾因撞名引進蘇丹紅物料的公司，慘遭民眾電話轟炸，當時董事長親自出面澄清，指他們並未涉案，與出事的公司也不是關係企業，更無交易往來，意外躍上媒體版面，如今再鬧出公司一名老董事捲入不倫戀爭議。

▲蘇姓董事都會以「愛妻」稱呼人妻，時常傳訊息噓寒問暖。

慘遭戴綠帽的人夫向本刊表示，妻子昔日都會讓他查看手機，妻子也給他手機的密碼，但今年7月，他從40多歲妻子的手機中，發現她和蘇姓老董事頻繁聊天，對方幾乎每天都跟他妻子說早安，並時常噓寒問暖，常常會傳：「愛妻早安」「愛妻，想妳」，互動十分曖昧。

▲蘇姓董事和人妻相約拍攝婚紗照，之後因遭人夫抓包才沒有成行。

人夫甚至發現，妻子和蘇董事竟然向攝影工作室預約拍攝婚紗照，只是在拍攝日前就被他發現兩人的不倫戀才沒成行。

▲人夫（左）泣訴，他和妻子（右）本來感情甜蜜，如今卻遭蘇姓董事破壞。

查看該攝影工作室拍攝寫真專案內容，寫著「適用藝術照、閨密、情侶、孕寫真、寶寶照、全家福」，4套服飾加上妝髮造型，價格6,800元，兩人討論後決定選此方案，蘇董事對拍攝寫真的註解是「8月10日拍婚照」，可見兩人是打算以拍婚紗照的心情下訂。

▲人夫曾找蘇姓董事（背對者）面談，希望他能和妻子斷絕往來。

本刊致電該生技公司，詢問關於蘇董事遭控侵害配偶權一事，該公司回應表示，此事是蘇董事個人私事，公司不便回應，礙於法規也無法提供相關聯繫方式，本刊至截稿前未獲蘇姓董事的回應。



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